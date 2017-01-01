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Mayıs ayında kar yağdı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:51
Mayıs ayında kar yağdı
Mayıs ayında kar yağdı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Olgun Yıldız
ARDAHAN (İHA) - Ardahan'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağmur sabahın erken saatlerinde belli bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı.
Batı'da bahar havası yaşanırken, Doğu'da ise Mayıs ayına rağmen etkili olan kar vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Ardahan'da 2 gündür etkili olan etkili olan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Güne lapa lapa yağan karla uyanan vatandaşlar, büyük şaşkınlık yaşadı.
(OY-AA-Y)

24.05.2017 13:51:56 TSI
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