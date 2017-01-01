Bayburt'ta "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı"
(Fotoğraflı - Görüntülü)
Beşir Kelleci
BAYBURT (İHA) - Bayburt Ortaokulu tarafından "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" düzenlendi.
Okul salonunda açılan fuarda, 43 öğrencinin danışman öğretmenleri rehberliğinde hazırladığı 23 proje sergilendi. Öğrenciler hazırladıkları projelerde çevre ve teknoloji başta olmak üzere, çeşitli alanlarda bakış açılarını yansıttı.
Velilerin ilgi gösterdiği fuarı Bayburt Vali Yardımcısı Mutlu Almalı ve Belediye Başkanı Mete Memiş de gezdi.
(BK-AA-Y)
24.05.2017 13:53:25 TSI
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