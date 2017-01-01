Akyazı'da 10 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
(Fotoğraflı)
Ali Yıldırım
SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarma ekipleri bir evin bahçesinde 10 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Kuzuluk Mahallesinde jandarma ekipleri R.Ç., isimli şahsın ikametine operasyon düzenledi. Operasyonda jandarma ekipleri ikamette yaptıkları aramada saksılara ekilmiş halde 10 kök kenevir bitkisi ve evin bahçesinde saklanılan yaklaşık 450 gram kubar esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan R.Ç., isimli şahıs ifadesi alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
(RŞ-Y)
24.05.2017 13:54:59 TSI
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