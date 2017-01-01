Niksar'da Melik Gazi Türbesinde mukabele okunacak
(Fotoğraflı)
Sedat Özata
TOKAT (İHA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde bulunan Melik Ahmet Danişmend Gazi Türbesinde Ramazan ayı boyunca bayanlar tarafından mukabele okunacak.
Niksar Belediye organizasyonuyla Melik Ahmet Danişmend Gazi Türbesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen mukabele programı başladı.
Mukabele okuma programının ilk gününde bayanlar tarafından mukabele sünnetini ihya edenler Kur-an'ı dinleme ve okuma görevlerini yerine getirdiler. Mukabele okumanın Ramazan ayı boyunca devam edeceği bildirildi.
(SÖZ-GF-Y)
24.05.2017 13:55:05 TSI
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