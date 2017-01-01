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Yozgat'ta 'Lider Çocuk Tarım Kampı' tamamlandı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:57
Yozgat'ta 'Lider Çocuk Tarım Kampı' tamamlandı
Yozgat'ta 'Lider Çocuk Tarım Kampı' tamamlandı

(Fotoğraflı)

Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) - Yozgat'ta Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından çocuklarda doğa bilinci ve çevre farkındalığı kazandırmak amacıyla 4. sınıf öğrencilerine yönelik 'Lider Çocuk Tarım Kampı' düzenlendi.
Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü koordinasyonunda Yavuz Selim İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencilerinin katılımı ile 3 gün süren kampta öğrencilere tarımsal üretim, kırsal yaşam, kültür ve sanatı yaşatmak amacıyla bilgiler verildi.
Kampın ilk gününde öğrenciler, Et ve Balık Kurumu ile Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesini ziyaret ettiler. İkinci günde ise öğrenciler, Yozgat Merkeze bağlı İnceçayır köyünde hayvancılık işletmesini ziyaret ederek Atçayırı mevkinde küçükbaş hayvanları otlak yerlerinde görme fırsatı buldular. Öğrenciler son gün ise Sorgun'da sebze seralarını gezdiler. Program sonunda ise kampa katılan 23 öğrenciye Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nde katılım belgeleri verildi.
(BMG-GF-Y)

24.05.2017 13:57:35 TSI
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