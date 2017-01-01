Yalova'da ekmeğe zam yok
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Saim Çotuk
YALOVA (İHA) - Yalova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Mutlu, ramazanda ekmeğe zam yapılmayacağını açıkladı.
Ekmeğe ramazan zammı yapılmayacağını söyleyen Mutlu, "Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek imzası ile İçişleri Bakanlığına bir yazı yazıldı. İçişleri Bakanlığı da aralarında Yalova Valiliğinin de bulunduğu 81 ilin valiliğine bir genelge gönderdi. Bu genelgede; 'Gıda Tarım ve Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi çalışmaları kapsamında gıda ürünlerinde arz sürekliliği ve fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik çalışmalar, kurumlar arası işbirliği ile yürütülmektedir. Bu komite çalışmalarını tamamlayıp Başbakanlığa sunana kadar ekmeğe zam yok' denildi. Ramazan ayı başta olmak üzere bu komisyon çalışmalarını tamamlayana kadar Yalova'da ekmek fiyatına bir zam yapılamayacak" dedi.
(SÇ-MŞ)
24.05.2017 13:56:44 TSI
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