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Erbaa'da sıcak asfalt çalışması



(Fotoğraflı)



Şaban Konyar



TOKAT (İHA) - Tokat'ın Erbaa İlçesinde Erbaa Belediyesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi İhsan Kocaoğlu Caddesinde asfalt serme çalışması başlattı.

İhsan Kocaoğlu Caddesinde başlatılan yol genişletme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Erbaa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri caddeye asfalt sermek için çalışma başlattı. Caddede daha önce yapılan çalışma kapsamında yol genişletilmiş, altyapı ve kaldırım çalışması gerçekleştirilmişti.

Çalışmaları yerinde inceleyen Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım yaptığı açıklamada "İhsan Kocaoğlu Caddemizde yolu genişlettik. Altyapısını ve üstyapısını yeniledik. Nihayetinde asfalt serme çalışmalarımız başladı. İhsan Kocaoğlu Caddesi Erbaa'mıza, mahallemize yakışır bir caddeye dönüştü. Hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

(ŞK-GF-Y)



24.05.2017 13:59:45 TSI

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