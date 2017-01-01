üzce güreş salonu açılıyor

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Düzce güreş salonu açılıyor



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Aziziye Mahallesinde bulunan ve Düzce Belediyesine devredilen Özkan Olcay Spor Salonu ve Düzce Belediyesi Haşim Keleş Güreş İhtisas Kulübü açılışı 25 Mayıs tarihinde yapılacak.

Düzce Belediyesi Haşim Keleş Güreş İhtisas Kulübü için düzenleme yapılan Özkan Olcay spor salonu güreş sporu standardizasyonu için yapılan düzenlemelerle tamamlandı ve açılışa hazır hale getirildi. Ata sporu güreşin teşvik edilmesi ve sporculara rahat antrenman ortamı hazırlanması amacıyla yapılan çalışmaları Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş bizzat takip etti. Salon, tribün düzenlemeleri ekipman tahsis edilmesi ve yerleştirilmesi, jimnastik aletleri ile kullanıma hazır hale getirildi. Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, ' Spor salonumuzu tüm standartlara uygun hale getirdik. Ata sporumuz olan güreşleri bu salonda daha da etkin hale getireceğiz' dedi. Aziziye mahallesinde bulunan Özkan Olcay Spor Salonu ile Düzce Belediyesi Haşim Keleş İhtisas Kulübünün açılışı 25 Mayıs tarihinde saat 14,00'de gerçekleştirilecek.

(TT-AY)



24.05.2017 14:01:22 TSI

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