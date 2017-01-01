''Masallarla Öğreniyoruz, Masal Başlasın'' tiyatro oyunu
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ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu öğrencileri, ''Masallarla Öğreniyoruz, Masal Başlasın'' tiyatro oyunu sahneledi.
Eskişehir Yunus Emre Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunu, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Okul müdürleri, öğrenci velileri ve davetliler izledi. ''Masallarla Öğreniyoruz'' projesi kapsamındaki oyunun yönetmenliğini Şeker Aybala yaptı. 25 öğrencinin görev aldığı tiyatro oyununda; Hacı Bektaş Veli'nin sözleri, şiirleri, öğütleri ve hikayesi anlatıldı. Programda, öğrencilerin ve Canlar Semah Ekibinin gösterisi ilgiyle izlendi.
Programın sonunda, öğrenciler ve yönetmen Şeker Aybala ayakta alkışlanırken, plaket ve çiçek buketi taktimi yapıldı.
(İHA-MET-Y)
24.05.2017 14:02:04 TSI
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