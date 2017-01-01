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Başkan Özgüven: "Halkımızın sağlığı bizim hassasiyetimizdir"



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KONYA (İHA) - Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi Zabıta ekipleri ve İlçe Tarım Müdürlüğü görevlileri Ramazan ayı öncesinde kasap, fırın ve lokantalara hijyen denetimi gerçekleştirdi.

İnsan sağlığında hijyenin önemine dikkat çeken Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, "Ramazan-ı Şerif ayını idrak etmemize sayılı günler kala yaptığımız denetimlerle halkımızın sağlıklı besinler tüketimini sağlamaya çalışıyoruz. Hijyen çok önemlidir. Yediğimiz besinlerin insan sağlığına zarar vermemesi için besinleri temiz ortamlarda muhafaza edip, temiz reyonlarla halkımızın hizmetine sunmak şarttır. Bu anlamda Zabıta ekiplerimiz ve İlçe Tarım Müdürlüğü görevlileri birlikte sık sık denetimler gerçekleştiriyoruz. Şehrimizdeki işletmelerin bu konuda daha duyarlı olmasını rica ediyorum. Hemşehrilerimizin sağlığı bizim üzerinde hassasiyetle durduğumuz önemli bir objedir. Bu konuda Belediyemizin üzerine düşen görevi yerine getiriyoruz. Bu denetimleri rutin aralıklarla gerçekleştirerek vatandaşlarımızın sağlıklı bir yaşam sürmesi için çalışıyoruz" dedi.

(İB-AH-Y)



24.05.2017 14:03:05 TSI

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