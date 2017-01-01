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Minik öğrencilere tarım ve hayvancılık eğitimi



(Fotoğraflı)



Yasin Can

AKSARAY (İHA) - Aksaray'da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından organize edilen ve 81 ilde uygulanan 'Lider Çocuk Tarım Kampı' projesi kapsamında minik öğrenciler Ziraat Odası Başkanlığını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Selçuk İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencilerinden oluşan 20 öğrenci ziraat odasına gelerek Başkan Emin Koçak ile buluştu. Proje kapsamında ziraat odasındaki çalışmaları yerinde inceleyen minik öğrenciler, Başkan Emin Koçak'a sorular sorarak çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Öğrencilere laboratuardan çiftçi eğitimlerine kadar her alanda bilgiler veren Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, öğrencilere tarım ve hayvancılığın öneminden bahsetti. Aksaray'ın tarım ve hayvancılık şehri olduğunu ifade eden Başkan Koçak, il nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığını belirterek, Aksaray'da olduğu gibi Türkiye'de de tarım ve hayvancılık sektörünün son derece önemli bir sektör olduğunu kaydetti. Tarım ve hayvancılık sektöründe emek veren çiftçilerin olmaması halinde ekmeğin dahi olmayacağını aktaran Başkan Koçak, çocukların da sorularını tek tek yanıtladı. Programın ardından Başkan Koçak, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

(YC-AH-Y)



24.05.2017 14:04:18 TSI

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