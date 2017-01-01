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Efeler deplasmana gidecek otobüs bulamıyor



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ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehirspor'un Efeler Taraftar Grubunun, play-off mücadelesi yapılacak Giresun maçı için otobüs bulamadıkları belirtildi.

Eskişehirspor'u yol dinlemeden tüm sezon boyunca destekleyen Efeler Taraftar Grubu, Giresun'a gidebilmek için otobüs bulamıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Efeler Taraftar Grubu'nun Kurucusu Muharrem Sülük, Tribün Lideri Kürşat Çelik ve Efeler Taraftar Grubu Basın Sözcüsü Ali Erginer, "Elindeki imkanlar gereği Odunpazarı Belediyesi 1 otobüs verdi. Teşekkür ediyoruz. Fakat şehrin önde gelen kesimlerinden hiç ses yok. Bize en az 2 otobüs lazım. Bu sezonu iyisiyle kötüsüyle bitirdik. Gelinen nokta Eskişehirsporumuz için hayati önem taşıyor. Fakat şehrimizin büyükleri ve önde gelenleri farkında değil. Bizler hiçbir zaman destek alamadık, aldığımız kişi ve kurumların sayısı 5'i geçmez. Eskişehir böyle bilsin, bu duyarsız kişiler armanın ve bizim yanımızda olmadılar. Giresun maçı için otobüs arıyoruz, fakat koca şehir tepkisiz kalınca hesap numarasından karınca kararınca bir şeyler topluyoruz. Olduğu kadar minibüs ve otobüs kiralayıp orada bulunmak isteyen taraftarımızı götürmek istiyoruz. Olayın ciddiyetinin artık farkına varmalarını, şehrin önde gelen kesimini taraftarımıza yardımcı olmaya davet ediyoruz. El ele çok şey başardık, bunu da başaracağız" dediler.

(MSY-MET-Y)



24.05.2017 14:05:57 TSI

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