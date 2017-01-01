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Alanya Film Festivali başladı



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Uluslararası Alanya Film Festivali başladı.

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) katkılarıyla 23-29 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan Uluslararası Alanya Film Festivali başladı. Açılış kokteylinin ardından düzenlenen seremonide ise sanatçılar ve yönetmenler yerli ve yabancı vatandaşlara tanıtıldı.



"Sevgi dünyaya Alanya'dan yayılacak"

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış, çok dinli, çok dilli bir şehir Alanya'ya hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada bulunan değerli sinema sanatçıları ve yönetmenleri buraya gelerek bizleri çok mutlu etti. Bu sene 17. kez düzenlenen Turizm ve Sanat Festivali'mizde çok sayıda ülkeden binlerce insanı ağırladık. Günümüzde tüm dünyanın sevgi ve barışa ihtiyacı var. Bu festivalde olduğu gibi, evrensel bir dil olan sinema ile de bu mesajımızı dünyaya yaymayı sürdürmek istiyoruz. Sevgiden beslenen festivallerimizin Alanya'nın tüm dünyaya tanıtılmasında etkili olacağını düşünüyoruz. Şimdiden birinci gelecek filmimizi tebrik ediyorum, eserleriyle yarışacak tüm misafirlerimize de başarılar diliyorum" dedi.



"Tanıtıma ciddi katkı yapacaktır"

ALTİD Başkanı Burhan Sili de, "Bireyler, toplumlar iletişimle hayata başlar. Sinema sanatı da iletişimin en etkili yollarından birisidir. ALTİD'in organizasyonunda, ALTAV, Alanya Belediyesi, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bu güzel organizasyonun Alanya'ya ve ülkemize olumlu katkı yapacağını düşünüyoruz. Bugün burada olan ve bizleri onurlandıran herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.



"Alanya'nın yeni tanıtım alanı olacak"

ALTAV Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu da, ALTAV olarak 1985'ten bu yana sürekli farklı ülkelerde farklı şekillerde turizm çalışmaları yürüttüklerini belirterek, "Bu deneyimlerimiz sonucunda gördük ki, Alanya'yı sosyal, spor ve kültürel özelliklerle tanıtmak yetmez. Buna 'Film de ekleyelim' dedik. Bugün de bu etkinliğin ilkiyle karşınızdayız. Geçtiğimiz iki yıl içerisinde bunun altyapısını oluşturduk ve bugün dünyaya bu sektörde 'Biz de varız' demek için buradayız. Tüm dostlarla bir aradayız. Bu nedenle bizi destekleyen ve çalışmamızda yer alan herkese teşekkür ediyorum" dedi. Rusya, Beyaz Rusya (Belarus Cumhuriyeti), Ukrayna, Estonya ve Azerbaycan filmleri Türkçe ve Rusça altyazılarla Alanya İskele Şelale Meydanı'nda ve Alanya Mahmutlar Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluşacak.

(SÇ-SÇ-Y)



24.05.2017 14:06:37 TSI

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