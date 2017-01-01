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Aksaray'da 'Bizim Çocuklar' adlı program düzenledi



(Fotoğraflı)



Yasin Can

AKSARAY (İHA) - Aksaray Valisi Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez himayesinde yürütülen Gönül Elçileri Projesi kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evlerinde kalan çocuklar için 'Bizim Çocuklar' adlı program düzenlendi.

Çocuk Evlerinde kalan çocukların şiir, ilahi ve çeşitli sunumlar yaptığı gösteri ilgiyle izlendi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İsrafil Aktürk yaptığı konuşmasında, devletin şefkat elini esirgemediği çocukların hazırladığı programda bir araya geldiklerini belirtti. Geleceğin sağlıklı bir şekilde inşasının çocukların nasıl yetiştirildiğine bağlı olduğunu belirten Aktürk, "Çocuklarımıza iyi bir gelecek sağlamak gelenek, görenek ve inancımızın da gereğidir. Çünkü peygamberimiz Hz. Muhammed' in buyurduğu gibi, 'Hiç bir ana-baba evladına iyi bir eğitimden, iyi bir ahlaktan daha değerli miras bırakamaz'" dedi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olarak birey, aile ve toplum refahını artırmak amacıyla dezavantajlı kesimler öncelikli olmak üzere katılımcı anlayışla, adil ve arz odaklı sosyal politikalar üretmek, uygulamak ve izlemek misyonuyla görev yaptıklarını ifade eden Aktürk, "Aksaray'da 2016-2017 yılı içerisinde, Abdulkadir Üçyıldız Huzurevinde 109 yaşlıya, Kadın Konukevinde 310 kadın ve beraberindeki 195 çocuğa, Rehabilitasyon merkezinde 76 engellimize, ÇEKOM ve Sevgi evlerinde 55 çocuğumuza, ŞÖNİM de ise 900 bireyimize hizmet verilmektedir" dedi.

Öğrencilerin gösterilerinin ardından kendisi de yetiştirme yurdunda kalan 'Devletin Kızı Lülü' adlı kitabın yazarı Sevda Akyüz bir konuşma yaptı. Akyüz, devletin önemli imkanlar sağladığı çocuklara bu imkanların değerini iyi anlamaları gerektiğini belirterek, "Hayatın kolay olmadığını devlet kurumlarında kalmanın bir ayrıcalık olduğunu iyi anlamanız gerekiyor. Sizler bu ayrıcalığın farkına varıp ona göre çok çalışıp ilerde kendiniz, toplum ve devletiniz için iyi şeyler yapmalısınız" diye konuştu.

Programda Çocuk Evlerinde kalan çocuklar arasında düzenlenen Veda Hutbesi okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere Vali Aykut Pekmez tarafından hediyeleri verildi. Programı düzenleyen çocukları tebrik eden Vali Aykut Pekmez ve eşi Yeşim Pekmez Hanımefendi çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Belediye Tiyatro Salonunda düzenlenen programa Vali Aykut Pekmez, eşi Yeşim Pekmez, Askerlik Şubesi Başkanı Yarbay Mehmet Vurmaz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İsrafil Aktürk eşi Türkan Aktürk, yazar Sevda Akyüz ile koruyucu aileler ve davetliler katıldı.

(YC-AH-Y)



24.05.2017 14:07:02 TSI

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