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Türkiye'nin Ormanları Fotoğraf Sergisi düzenlendi



(Fotoğraflı)



IĞDIR (İHA) - Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alma tarafından, "Dört Mevsim Türkiye'nin Ormanları" isimli fotoğraf sergisi Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampüsünde sergilenmeye başlandı.

Orman Genel Müdürlüğü'nün 2015-2017 yılları arasında yapmış olduğu fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğraflarla birlikte 300 tane fotoğraf sergilenmeye başladı. Akademik camia ve öğrenciler tarafından yoğun ilgi gören "Dört Mevsim Türkiye'nin Ormanları" fotoğraf sergisinin açılışına, Iğdır Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Şerafettin Özbey, Iğdır Belediye Başkanı Av. Murat Yikit, Iğdır Orman ve Su İşleri Müdürü Taner Tazegün ve Iğdır Üniversitesi Genel Sekreteri Okt. Dinçer Öztürk katıldı.

Iğdır Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Şerafettin Özbey, "Sergiyi gezmek bana son derece mutluluk verdi. Sergi birkaç gün devam edecek. Biz Iğdır Üniversitesi olarak elimizden geldiği kadar böyle kültürel çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Öğrencilerimizin ve Iğdırlı hemşerilerimizin gelip sergiyi gezmeleri böyle güzel fotoğrafları incelemeleri gerektiğini düşünüyorum" dedi.

(ET-AA-Y)



24.05.2017 14:07:17 TSI

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