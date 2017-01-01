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Gençlik ve Spor İl Müdürü Eskici'den milli sporcuya geçmiş olsun telefonu



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - İl Müdürü Eskici 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda Sakatlanan Milli Wushu sporcusu Savaş Bekar'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Azerbaycan'da düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'na 339 sporcu ile katılan Türkiye, toplamda 195 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Milli sporcularımız 19 branşta, 71 Altın, 67 Gümüş ve 57 bronz madalya kazandı.

Oyunların Wushu branşında ülkemizi temsil eden Kayserili sporcu Savaş Bekar turnuvayı 3. tamamlarken son müsabakasında üzücü bir sakatlık yaşadı. Rakibinin faullü diz darbesiyle çenesinden sakatlanan milli sporcu Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç, milli sporcuyla yakından ilgilenirken, Müsteşar Yardımcımız Kamuran Özden sporcumuzun sağlık durumunu hastanede bizzat takip ediyor.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, milli sporcu ile telefonda görüşerek sağlık durumu hakkında kendisinden bilgiler aldı. İl Müdürü Eskici, Orhan Özaktı'nın sahibi olduğu Mücadele Spor Kulübü sporcusu olan ve ilimizin son dönemlerde yetiştirdiği önemli sporculardan birtanesi olan Savaş Bekar'a yaşamış olduğu acı sakatlıktan dolayı üzüntüsünü bildirerek ve genç sporcuya geçmiş olsun dileklerini iletti.

(AÖ-Y)



24.05.2017 14:07:21 TSI

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