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Piri Reis'te "Medya Paneli"

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:09
Piri Reis'te "Medya Paneli"
Piri Reis'te "Medya Paneli"

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Basın İlan Kurumu(BİK) Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Canbey, Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde (MTAL) düzenlenen "Medya Paneli"nde öğrencilerle buluştu.
Piri Reis MTAL Basın İlan Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Canbey ile Basın İlan Kurumu Samsun Şube Müdürü Mustafa Bayraktar, Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonunda panel düzenledi.
Piri Reis MTAL Radyo TV ve Gazetecilik Bölüm Şefleri Filiz Turunç ve Hilal Şimşek'in organizasyonu ile düzenlenen panelde; Piri Reis MTAL Radyo TV Bölümü öğretmeni Hilal Gamze Çakır, Basın İlan Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Canbey'i öğrencilere tanıtarak paneli açtı.
Basın İlan Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Canbey ilk olarak kendini ve medya ile olan ilişkisini öğrencilere anlattıktan sonra medyanın tanımından ve öneminden bahsetti. Mustafa Canbey medyanın hayatımızdaki önemini vurgulamak için medyanın 4. güç olduğunu savunduğunu söyledi. Basın İlan Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Canbey medyanın, toplumları ve tüketicileri etkilemek için, her alanda kullanıldığını ve neredeyse herkesçe kullanılan sosyal medyada verilen her türlü reklam içerikli mesajın kişilerin zihinlerinin oluşması ve bakış açılarının değiştirilmesi için medya tarafından bilinçli bir şekilde kitleleri etkileyen bir platform olarak kullanıldığını dile getirdi. BİK Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Canbey konu ile ilgili "Markette satılan bir ürünün bile bir sürü reklamı var. Bunlar sizi etkilemek için reklamcıların medyayı kullanmasından kaynaklanıyor" örneğini verdi.

"Okuduğunuz haberleri teyit etmelisiniz"
Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Canbey medyadaki paylaşımları okurken dikkatlice incelenmesi konusunda öğrencileri uyardı. Bir fotoğrafın haberin ya da reklamın medya da toplumların niteliğine göre değiştirilerek servis edilebileceğinden bahsetti. Yönlendirilmelere açık olan mesajların mutlaka teyit edilmesini söyleyen Canbey, mesajlardaki amaçların neler olduğunun kitlelerce sorgulanması gerektiğini dile getirdi.

"Kullanılabilirsiniz"
Mustafa Canbey, algı yönetimine karşı öğrencileri uyardı. Tüketici pozisyonunda olan ve üretici pozisyonuna geçecek olan iletişim bölümü öğrencilerinin üretici pozisyonuna geçtiklerinde algı yönetimi için şeflerinin, patronlarının, genel yayın yönetmenleri vs. tarafınca bir başlığı atarken ve haberi yazarken kullanılabileceklerini söyledi. Bu konu ile ilgili size şu örneği verebilirim diyen BİK Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Canbey, "Geçtiğimiz günlerde bir haber yayımlandı. Haberin başlığı 'Karargâh Rahatsız'dı ve askerlerle ilgili bir haberdi. Haber çok büyük tepki gördü. Haber çok tartışılınca haberi yazan gazeteci bir açıklama yaptı. Açıklamada başlığının bu olmadığını, haberi yazarken farklı bir başlıkla yazdığını ve başlığın haber merkezi tarafından değiştirildiğini dile getirdi. Yani içeriden birileri sizin haberinizi değiştirebilir. Bu yüzden bu tip meselelere dikkat etmek gerekiyor" dedi.

Medya zor iş
Öğrencilere medyacı olmanın kolay olmadığını, medyayı kapsayan bir mesleği seçecekleri zaman bu alanı gerçekten isteyip istemediklerini iyice düşünmeleri gerektiğini vurgulayan Genel Müdür Yrd. Mustafa Canbey meslekle ilgili iyi ve kötü yönlerin bulunduğuna değindi. Canbey, "Yeri gelir işsiz kalırsınız yeri gelir Cumhurbaşkanlığı uçağına binersiniz" diyerek sözlerini pekiştirdi.
Panel soru ve cevap bölümünün ardından son buldu.
(SAM-SLH-Y)

24.05.2017 14:09:22 TSI
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