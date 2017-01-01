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Eskişehir'de ''Sezon Sonu ve 43. Yıl Sanat Gecesi-2'' konser programı coşkulu geçti



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Odunpazarı Halk Eğitimi Merkezi Türk Halk Müziği Korosunun, 43. sanat yılı nedeniyle verdiği konser coşkulu ve neşeli geçti.

Konsere; Eskişehir Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Odunpazarı Kaymakamı Cemal Şahin, TRT Genel Müdür Yardımcısı Fethi Fahri Kaya, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, sanatseverler ve kalabalık davetli topluluğu katılırken, konser programının sunumunu Nilüfer Öztürk yaptı. Koro Şefi Ahmet Kızılok yönetimindeki koroya, TRT Ankara Radyosu Ses Sanatçısı Coşkun Gök de katıldı. Eskişehir Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde yapılan ''Sezon Sonu ve 43. Yıl Sanat Gecesi-2'' konser programı iki bölümde gerçekleşti. Birinci bölümde; Eskişehir'in yöresel türküleri ve diğer şehirlerin türküleri seslendirildi. İkinci bölümde ise, Yunus Emre ve diğer şehirlerin türküleri coşkulu şekilde seslendirildi. Türk Halk Müziği Korosu'ndaki ses sanatçıları, Eskişehir'in yöresel türkülerini söylediler. TRT Ankara Radyosu Saz Sanatçıları Altan Güvenç, Murat Vural, Erdal Göçbak eşliğinde, TRT Ankara Radyosu Ses Sanatçısı Coşkun Gök birbirinden güzel türküler söyledi. Koro Şefi Ahmet Kızılok'un tecrübeli olması, konser programını düzenli, ahenkli yönetmesi ve konuk sanatçı TRT Ankara Radyosu Ses Sanatçısı Coşkun Gök'ün birbirinden güzel türküler söylemesi davetlilerin ve sanatseverlerin beğenisini topladı. Davetliler ve sanatseverler; konser programını, ses sanatçılarını, Koro Şefi Ahmet Kızılok'u sık sık alkışladılar.

Konser programı sonunda; plaketler ve çiçek buketleri taktim edildi.

(İHA-MET-Y)



24.05.2017 14:09:42 TSI

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