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Hakkari Üniversitesinde mezuniyet töreni

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:09
Hakkari Üniversitesinde mezuniyet töreni
Hakkari Üniversitesinde mezuniyet töreni

(Fotoğraflı)

HAKKARİ (İHA) - Hakkari Üniversitesinin 6. dönem mezuniyet töreni renkli görüntüler sahne oldu.
Karşıyaka Mahallesi Colemerik Meslek Yüksekokulu bahçesinde düzenlenen mezuniyet törenine Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, öğretim üyeleri, kurum amirleri, öğrenci ve aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından; açılış konuşmaları, mezun olan öğrencilerin belgelerinin verilmesi, kep atma, kokteyl, yöresel yemek ikramı, el sanatları sergisi ve canlı müzikle program tamamlandı.
Bazı öğrenciler canlı müzik eşliğinde halay çekerken, bazı öğrenciler ise şarkılar seslendirerek doyasıya eğlendiler. Arkadaşlarından ayrı kalacakları için üzüldüklerine belirten öğrenciler, mezun olan arkadaşlarına yeni hayatlarında başarılar dilediler.
Hakkari Üniversitesinin 3 fakülte ve 3 meslek yüksekokulunda yaklaşık 450 öğrencinin mezun olduğu belirtildi.
(FT-MSA-Y)

24.05.2017 14:09:43 TSI
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