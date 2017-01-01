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Akyürek'ten Mimarlar Odası'na ziyaret

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:10
Akyürek'ten Mimarlar Odası'na ziyaret
Akyürek'ten Mimarlar Odası'na ziyaret

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Mimarlar Odası Başkanı Mustafa Kaş'ı ziyaret etti.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Mimarlar Odası'nı ziyaret ederek Oda Başkanı Mustafa Kaş ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle görüştü. Mimarlar Odasının şehrin kimliğinin oluşmasında önemli bir görevi ifa ettiğini belirten Başkan Akyürek, "Mimarlar Odası'nın bu bakış açısıyla bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalardan dolayı hizmet eden bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Şehir estetiği ve şehir kimliği konusuna daha ağırlık verilecek bir dönemde bütün mimarların katkılarını alacağımızı düşünüyoruz. İnşallah şehrimize hep birlikte hayırlı hizmetler yapmak nasip olur" dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mimarlar Odası Başkanı Mustafa Kaş, "Mimarlar Odası olarak yerel yönetimlerle işbirliği yapmaya özen gösteriyoruz. Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Alaaddin-Adliye Raylı Sistem Hattında Türkiye'de ilk kez uygulanan katanersiz tramvay çalışması için alınan ödülü takdir ediyoruz. Tarihi bölgede direksiz, kablosuz tramvaylar çok güzel bir çalışma. Büyükşehir Belediyemizin restorasyon çalışmaları övgüye değer. Sürekli ödül de alıyor. Bedesten Çarşısında yapılan restorasyon çalışması her belediyenin altından kalkması mümkün olmayan bir çalışma. Buradan da başarıyla çıkıldı. Size ve çalışma arkadaşlarınıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selim Büyükkarakurt ve İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Nurullah Osmanlı'nın da hazır bulunduğu ziyaret sonrası Başkan Tahir Akyürek, Mimar Odası Başkanı Kaş ve Yönetim Kurulu Üyelerine Mesnevi ile belediye yayınlarından hediye etti.
(İB-

24.05.2017 14:10:06 TSI
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