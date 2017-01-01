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Taekwondo tunuvasından madalyalarla döndüler

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:10
Taekwondo tunuvasından madalyalarla döndüler
Taekwondo tunuvasından madalyalarla döndüler

(Fotoğraflı)

Tuna İşleyen
KÜTAHYA (İHA) - Isparta'nın Gelendost ilçesinde düzenlenen "Anadolu'nun Tapusu Miryokefalon Kupası İllerarası Taekwando Turnuvası" finallerinden, Kütahya'nın 1885 Tavşanlı Spor Kulübünden sporcular madalyalarla döndü.
Tavşanlı ilçesinden de 1885 Tavşanlı Spor Kulübü Taekwando sporcularının da aralarında olduğu 10 ilden 13 takım katıldı.
Tavşanlı'dan 5 sporcu Yıldızlar Kategorisinde birincilik ve ikincilik madalyalarını aldılar.
1885 Tavşanlı Spor Kulübü Yıldızlar kategorisinde 51 kiloda Zeynep Türkmen finalde Konyalı rakibini 12 - 6 yenerek birincilik kürsüsüne çıkarak altın madalya alırken, 37 kiloda Aslı Uzun Finalde İstanbullu rakibini 16 - 15 yenerek ikincilik kürsüsüne çıkarak gümüş madalya aldı.
Bir diğer Tavşanlılı sporcu Ayşe Sena Dallı 47 kiloda finalde Ispartalı rakibini 9-4 yenerek ikincilik kürsüsüne çıktı. 44 kiloda Ezgi Dibekoğlu finalde Ispartalı rakibini 16 - 1 yenerek ikincilik kürsüsüne çıktı.
Tavşanlılı Teknik Ekip Yönetici Mustafa Uzun, Milli Antrenör Arif Dündar Turnuvayı başarılı bir şekilde tamamlayarak döndüler.
1885 Tavşanlı Spor Kulübü'nde görevli Milli Antrenör Arif Dündar, "Isparta'nın Gelendost ilçesinde düzenlenen Anadolu'nun Tapusu Miryokefalon Kupası İller Arası Turnuvasında sporcularımız iyi bir başarı sergilemiş olup her kategoride kürsüye çıkarak madalya aldılar. Sporcular acısından bundan sonraki turnuva ve Türkiye Şampiyonalarında neler yapabileceklerini gördük. Bundan sonra çalışmalarımızı ona göre sürdürüp önümüzdeki şampiyonalara hazırlanacağız. Gelendost İlçe Belediye Başkanlığı ve Taekwando İl Temsilciliği bizleri çok güzel karşılayıp ilgilendiler. Verimli bir turnuva oldu" dedi. (Tİ - EFE)

24.05.2017 14:10:49 TSI
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