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Tapu ve Kadastro Teşkilatının 170. kuruluş yıldönümü



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Tapu ve Kadastro Teşkilatının 170. kuruluş yıldönümü Van'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Van Valiliği bahçesindeki Atatürk Anıtı'na Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Yücel Serdar'ın çelenk sunumu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, gün boyunca çeşitli etkinliklerle devam etti. Türkiye'nin bütün il ve ilçelerinde teşkilatlanan kurumlarının 170 yıllık köklü bir geçmişe sahip olduğunu ifade eden Bölge Müdürü Yücel Serdar, hizmet odaklı çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Kurum binasında düzenlenen programa katılan Van Valisi İbrahim Taşyapan da, kuruluş yıldönümü anısına pasta kesti. Tapu ve Kadastro Teşkilatının önemine değinen Taşyapan, teşkilatın çok önemli görevler ifa ettiğini belirterek, kurum çalışanlarına başarılar diledi.

(MSA-Y)



24.05.2017 14:15:42 TSI

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