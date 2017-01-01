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İnşaat sektörünün anayasası değişiyor

- Gayrimenkulcu.com inşaat sektörünün yeni anayasasını değerlendirdi



(Fotoğraflı)



Çağrı Solak

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şehircilik Şurası'nda "yatay mimariden yanayım" çağrısıyla harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, imar yönetmeliğini değiştiriyor.

gayrimenkulcu.com Karadeniz Bölge Müdürü Muhammet Tuğ, ''İnşaat Sektörünün Anayasası'' olarak bilinen Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Taslağı'na göre yapılacak değişiklikleri değerlendirdi.

Radikal sayılabilecek yeni düzenlemelerin sektöre hız kazandıracağını belirten Tuğ,"1985 yılında hazırlanan ve birçok değişikliğe uğrayan yönetmeliğin artık yetersiz kaldığını ifade eden Erkan, "Yeni hazırlanan yönetmelikle birlikte İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirler başta olmak üzere imar planına aykırı yükseklik ve yoğunlukta projeler çıkarmak mümkün olmayacak" dedi.

Konuşmasınında devamında yöresel özelliklere uygun imar yasası hazırlanmasının ön plana çıkacağına dikkat çeken Tuğ, şöyle devam etti:

"Türkiye genelinde imar planının temel ilkelerini belirleyecek olan çatı yönetmelikten sonra her şehrin, yöresel özellikleri dikkate alınarak kendi imar planımızı hazırlayacağız. İmar planının değiştirilemeyecek kuralları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanıp şehirlere gönderilecek, ardından her şehir, kendi yöresel özelliklerine göre imar planı oluşturup bakanlığa tekrar gönderecek. İlgili idareler, yapıların estetiği, rengi, çatı ve cephe kaplaması ile ilgili kuralları, yapıların inşasında yöresel malzeme kullanılmasına ve yöresel mimarinin dikkate alınmasına ilişkin zorunlulukları belirleyecek. İzmir ile Kahramanmaraş'ın veya Ağrı ile Antalya'nın, İstanbul'un, Ankara'nın imar planı bir olmayacak. Yöresel özelliklere uygun imar yasası hazırlayacağız."

Müteahhitlerin zaman zaman kat yüksekliklerini azaltarak, kat adedini artırdıklarına değinen Tuğ, ''Yeni imar yasasıyla, kat adedi veya kat yüksekliği hiçbir şekilde aşılmayacak. Yine hiçbir koşulda, mania kriterlerinin dışına çıkılmayacak. Yerleşme alanlarında yapı ruhsatı düzenlenebilmesi için yol, su, kanalizasyon, elektrik gibi teknik altyapı hizmetlerinin götürülmüş olması şartı aranacak. Yatırımcıların ve alıcıların, sektörel gelişmeleri gayrimenkulcu.com'dan takip edilebilecek" diye konuştu.

(CGR-Y)



24.05.2017 14:21:11 TSI

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