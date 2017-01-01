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Yazlık kavun tezgahlara renk getirdi

- Manav İbrahim Demirbaş;

- "Kışlık kavun pahalı olması sebebiyle tutulmadı"



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA)  İlkbaharla birlikte tezgahlarda görünmeye başlayan yazlık kavuna, pahalı olmasından dolayı fazla rağbet gösterilmeyen kışlık kavun göre ilgi büyük oldu.

Yaz aylarının sevilen meyvesi kavun, tezgahlardaki yerini tanesi 5 TL'den almaya başladı. Kışlık kavunun kilosu 3 TL'den satıldığı ama fazla rağbet görmediğini anlatan manav İbrahim Demirbaş, "Şuan çıkan yazlık kavunun tanesini 5 TL'den satılıyoruz. Bunun da kilosu aşağı yukarı 3, 3,5 TL'ye geliyor. Ama bunlar küçük olunca tane 5 TL'den satıyoruz. Kışlık kavunun kilosu 3-4 TL'den sattık. Kilo bazında fazla olunca rağbet görmedi. Yazlık kavunun kışlığa göre tadı daha güzel. Yerli kavun çıkınca fiyatlar daha da aşağı gelecek. Bunlar Antalya bölgesinden geliyor" dedi.

(CKT-DA-Y)



24.05.2017 14:21:58 TSI

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