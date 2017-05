YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ramazan da ağız ve diş sağlığına dikkat

Ramazan da ağız ve diş sağlığına dikkat



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Protez ve İmplantoloji Uzmanı Dt. İlker Arslan, Ramazan ayında ağız ve diş sağlığına dikkat çekerek, "İftar ve sahurda hızlı yenen yemekleri sindirmek için gazlı içecek tüketilir. Oysa dişlerin asit erozyonuna maruz kalmasını önlemek için asitli içecek tüketimi sınırlandırılmalı veya arkasından ağız suyla çalkalanmalıdır" dedi.

Ağız kokusunun bakımı ihmal edilmiş ağızlarda daha fazla olacağını ifade eden Dt. İlker Arslan, "Bu nedenle Ramazan öncesi kişisel sağlık ve çevreyi rahatsız etmemek için bir profesyonel ağız bakımı yaptırmanız gerekir. Ramazan ayında beslenme sisteminin değişmesi, 24 saat içinde tüketilen öğün miktarının azalması, oruç tutma zamanının çok uzun olması gibi faktörlerden dolayı ağız ve diş bakımına her zamankinden daha fazla özen göstermek gerekiyor. Günlük periyodumuzdaki sabah ve akşam diş fırçalama alışkanlığının, Ramazan ayı içerisinde sahur ve iftardan sonra yapılması ağızda bakterilerin üremesini engelliyor. Özellikle sahur sonrasında yapılan yeterli ve etkin bir temizlik ağızda hem çürük hem de kötü koku oluşumunu azaltıyor. Susuzluğun artması ile tükürük bezleri salgısı azalır ve bu da ağızda bakteri oluşumuna sebep olur, yıkayıcı özelliği olan tükürük azaldıkça bakterilerin aktif hale geçmesine ve çürük oluşumuna neden olur." diye konuştu.

Protez ve İmplantoloji Uzmanı Dt. İlker Arslan, Ramazandan önce ağız sağlığı için neler yapılması gerektiği hususunda şu bilgileri verdi:

"Mutlaka bir diş hekimine gidilip diş taşı temizliği yaptırılmalıdır. Ramazan ayı başlamadan önce hastalarımız protezlerinin bakımını ve gerekirse tamirini yaptırmalıdır. Kırık veya eksik dolguları olan kişilerin dolguları yenilenmelidir. Diş eti hastalığı olan hastalar mutlaka diş doktoruna gitmeli ve bir an önce tedavi olmalıdırlar. Oruç tutmak için yediğimiz son yemekten sonra mutlaka diş aralarının diş ipi yardımı ile çok iyi temizlenmesi ve bol su içilip yatılması gerekir. Ağız kuruluğunu azaltmak için mutlaka yenilen yiyeceklerin sulu olmasına dikkat edilmelidir. Her sahurda en az 60 gr. kadar peynir tüketilmelidir. Ayrıca bol sebzeyi sahurda bulundurmak gerekir. Çünkü bol sebze vitamin-mineral ihtiyacını karşılaması bakımından önem taşır. Beyaz ekmekler yerine tam buğday ekmekleri tercih edilmelidir. Yağlı yiyecekler tüm gün susama ihtiyacını arttırır. Bu nedenle yağlı yiyeceklerden uzak durulmalı ve bol su içilmelidir. Sahurda en az 600-700 ml su içilmelidir. Sucuk, salam ve sosis gibi şarküteri ürünleri sahur için oldukça ağır ve yağlı besinlerdir, bu nedenle tüketmemek daha yerinde olur. Ayrıca baharat içerikleri ile gün içerisinde daha fazla susamanıza neden olurlar. Ve şekerli ürünler erken saatlerde acıkmanıza neden olacağından bu besinleri iftara bırakın. Zeytin yeme konusunda ise 5-6'dan aşırıya kaçmayın. Çünkü zeytinlerin tuz içerikleri yüksektir ve susuzluk hissinin erken uyanmasına yol açarlar. Sahur sofrasının başlangıcını ve bitişini su ile yapın. Son olarak 1 bardak süt içmek 5 saat boyunca tok tutuyor! Kahvaltı yapılmasa bile dişler sabah kalkıldığında mutlaka fırçalanmalıdır. Orucun bozulmasından korkan kişiler, dişlerini macunsuz da fırçalayabilir. Çünkü önemli olanın fırça ile mekanik temizlenmenin sağlanmasıdır. Ve önemli bir not diş macunlarına köpürme özelliği kazandıran sodyum Lauril Sulfat maddesi ağız kuruluğuna yol açar. Piyasada bulunan macunlarda bu maddeye sıklıkla rastlandığı için fırçalamadan sonra ağız bol su ile çalkalanmalı ya da fırçalama sonrası bir bardak su içilmeli."

(AA-AA-Y)



24.05.2017 14:22:47 TSI

NNNN