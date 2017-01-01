Malkara'da tekvando kuşak sınavları yapıldı
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TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da Malkara 14 Kasım Spor Kulübü Derneği tekvando takımı sporcularının 2'inci dönem kuşak sınavları tamamlandı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bulunan 14 Kasım Kapalı Spor Salonu'nda yapılan kuşan imtihanlarına yaklaşık 20 genç sporcu katıldı. Etkinliğin verimli ve güzel geçtiğini ifade eden Malkara Tekvando Takımı Antrenörü Metin Yıldırım, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda ilerlemeye devam edeceklerini söyledi. Yıldırım, "Sporcu kardeşlerimizi ücretsiz tekvando yapmaya davet ediyorum. Ayrıca takımımıza sponsor olan Ceylan Yapı ve Arslan Yapı İnşaat'a verdikleri maddi ve manevi desteklerden dolayı teşekkürlerimizi sunarım" dedi.
(HT-KU-Y)
24.05.2017 14:24:08 TSI
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