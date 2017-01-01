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ANTSERDER Başkan Böcek'i ziyaret etti



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ANTALYA (İHA) - Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, geçtiğimiz aylarda kurulan Antalya Serikliler Derneği'nin (ANTSERDER) yönetimini ağırladı.

ANTSERDER Başkanı Adnan Tezgel ve yönetim kurulu Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti. Ziyarette Tezgel, Serikliler olarak Antalya'da dernekleştiklerini ve bunu sosyal, kültürel ve ekonomik faaliyetlerin bir arada sürdürülebilmesi için son derece önemsediklerini söyledi.

Bölgedeki yerel yönetimlerle her zaman işbirliği içinde olduklarını dile getiren ANTSERDER Başkanı Tezgel, kendilerine bu süreçte her zaman destek olan Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e de teşekkür etti.

Başkan Muhittin Böcek de "Eğer doğup büyüdüğünüz kentten ayrı bir yerde ikamet ediyorsanız, orada kendi yörenize ait bir parça ararsınız. Size doğup büyüdüğünüz şehri anımsatan o parçayı bulduğunuzda tarif edilemez bir mutluluk yaşarsınız. Aynı yöre insanını tek çatı altında buluşturan dernekler, bu anlamda son derece önem taşır. Yeni kurulan ANTSERDER'in de farklı yörelerde yaşayan Seriklileri bir arada tutacağına inanıyorum" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



24.05.2017 14:26:22 TSI

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