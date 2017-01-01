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Aksaray Belediyesi, Laleli Mahallesine 5 bin metreküplük dev su deposu yapıyor



(Fotoğraflı)



Yasin Can

AKSARAY (İHA) - Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, şehrin en büyük problemi olan içme suyu sorununa köklü çözüm getirmek için başlattığı büyük su projesi kapsamında Laleli Mahallesine 5 bin metreküplük dev bir su deposu yaptırıyor.

Bu büyük deponun faaliyete geçmesiyle 7 Mahalle ve bölgenin yüksek katlardaki su ihtiyacının destekleneceğini ifade eden Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, "Aksaray Belediyemizin büyük su projesi kapsamında 1.kısım ihalede Laleli de depo yapımı devam ediyor. Lalelide ki deponun yapılmasıyla birlikte Hürriyet, Selçuklu, Yavuz Sultan Selim, Laleli, İstiklal, Mehmet Akif Ersoy, Hacılar harmanı mahallelerinin olduğu bölgeyi besleyecek ve bu mahallelerde suyun yüksek katlara çıkması sağlanacaktır" dedi.

(YC-AH-Y)



24.05.2017 14:27:02 TSI

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