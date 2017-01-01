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Düzensiz Göçe Yönelik Üst Düzey Koordinasyon toplantısı Ayvalık'ta yapıldı



(Fotoğraflı)



Suat Salgın

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 'Düzensiz Göçe Yönelik Üst Düzey Koordinasyon Toplantısı' Milli Eğitim Bakanlığı'na ait Cunda Uygulama Oteli'nde gerçekleştirildi.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız başkanlığında; Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Muğla Valisi Amir Çiçek, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak ve Edirne Valisi Günay Özdemir'ın yanı sıra her ilin İl Göç İdaresi Müdürleri, İl Jandarma Komutanları, İl Emniyet Müdürleri ve Sahil Güvenlik birimlerinin katıldığı toplantı saat 10.30'da başladı.

Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıda; ülkelerindeki savaş ve sefaletler nedeniyle daha rahat bir yaşam arzusuyla yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen göçmenler masaya yatırıldı.

Türkiye'de insan ticareti suçunu önlemek ve bu suçla mücadeleye ilişkin politika ve stratejileri belirlemek gibi konularında ele alındığı öğrenilen toplantıda, Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki adalarına denizden geçişlerin yanı sıra Trakya bölgesinden kara yoluyla gerçekleştirilmeye çalışılan düzensiz göç yollarında alınacak önlemlerin ele alındığı belirtildi.

Yılda 3 kez yapılan Düzensiz Göçe Yönelik Üst Düzey Koordinasyon Toplantısı'nın ilk kez bir ilçede yapıldığı da gelen bilgiler arasında.

(SS-EME)



24.05.2017 14:27:17 TSI

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