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Rektör Bilgiç: "Gözümüzü budaktan esirgemeyiz"

- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç:

- "Devletin kurumuna zarar verilmiş, mali yapısında haksızlık sebebi olmuş uygulamalar olduğunda bunun kimin tarafından yapıldığına bakılmaksızın gözümüzü budaktan esirgemeyeceğimizin bilinmesini isterim"

- "Soruşturmalar kapsamında şu ana kadar toplamda 229 kişi hakkında inceleme gerçekleştirilirken, 115 kişi ise kamu görevinden ihraç edildi"



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Kenan Akyüz

SAMSUN (İHA) - FETÖ soruşturmaları konusunda kimseye önyargılı yaklaşmadıklarını belirten Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, fakat herhangi bir olumsuzluk durumunda gereğini yerine getirdiklerini söyledi.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, basın mensuplarıyla bir araya geldi. OMÜ'de yürütülen çalışmaların şeffaf olduğunu belirten OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, her türlü çalışmayla ilgili kamuoyunu bilgilendirdiklerini kaydetti. Uygulamaya konulan ve yapılacak projelerden bahseden Rektör Bilgiç, birçok konuda basın mensuplarını bilgilendirdi.



"FETÖ soruşturmaları"

FETÖ'ye ve diğer terör örgütlerine OMÜ'de katiyen geçit verilmeyeceğini belirten Bilgiç, "Bu konudaki soruşturmalarımız üst düzey bir titizlik ve ciddiyetle yürütülüyor. Soruşturmalar kapsamında şu ana kadar toplamda 229 kişi hakkında inceleme gerçekleştirilirken, 115 kişi ise kamu görevinden ihraç edildi. Ben geçmişe takılıp, dünün intikamları peşinde koşacak birisi değilim. Ama devletin kurumuna zarar verilmiş, mali yapısında haksızlık sebebi olmuş uygulamalar olduğunda bunun kimin tarafından yapıldığına bakılmaksızın gözümüzü budaktan esirgemeyeceğimizin bilinmesini isterim. Ama 'açık arama' anlayışımız da yok. Fakat rutin kontroller içerisinde böyle bir şeyle karşılaştığımızda 'bunu örtelim, görmeyelim' gibi bir niyetimiz de yok. Devletin ve kendi iç denetim birimlerimiz tarafından bunların kontrolleri yapılıyor. Önümüze bir rapor geldiğinde de gereği yapılıyor. Ama özellikle kusur arama gibi bir niyetimiz yok. Bundan emin olun" diye konuştu.



"'Dil Köyü' bütün ülkeye hizmet edecek"

OMÜ Onkoloji Hastanesinin bu yıl hizmete gireceğini ifade eden Bilgiç, "Bu yıl hizmete girecek olan Onkoloji Hastanesinin bina yapımı bitmiş durumda. İçerisinin teşrifatı ve birkaç cihazın temini beklenmektedir. 130 yataklı bir hastane olacak. Bu hastanemiz Karadeniz Bölgesi'nde önemli bir hizmet merkezi olacaktır. Diş Hekimliği Fakültesi bu hafta Pazartesi itibariyle yeni binasına taşınmıştır. Eski binası 10 bin metrekarelik bir kapalı alan iken 22 bin metrekarelik yeni binasına kavuşmuştur. Hastaların tedavi edildiği ünit sayısı artırılmıştır. Fiziki imkanları artırılmıştır. 250 ünite kadar çıkabilecek bir kapasiteye sahiptir. İlk defa Arapça Dil Merkezi(ADİM) açtık. Biz bunu daha da geliştirerek 'Dil Köyü' şeklinde bir yapıya kavuşturacağız. Samsun bölgesinde uygun bir alanda, doğal güzellikler içerisinde 'Dil Köyü' yapacağız. 'Dil Köyü' bütün ülkeye hizmet edecek. Yılın belli aylarında yoğunlaştırılmış eğitimlerle, Arapçayla başlayarak diğer dillerle geliştireceğimiz bir yer olacak. Merkez Kütüphanemiz büyük ölçüde tamamlandı. Havza'da Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulama Eğitim Merkezimiz 1-2 ay içerisinde bize teslimi yapılacak. Teslimi yapıldıktan sonra büyük bir hastane olarak bölgeye hizmet verecek. Bu hastanemizi de en kısa sürede hizmete geçirmeyi planlıyoruz. Ladik Kış Sporları Merkezimizi açtık. Burası hem kış hem yaz turizmi için faydalı bir yer olacağını düşünüyoruz. OMÜ raylı sistem çalışmalarımız sürüyor. Üniversite-şehir buluşmasının sembolik adımlarından biri de olan bu proje kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi ile protokol imzalanarak 1 Mart 2017'de 6,4 kilometrelik bir güzergâha sahip olan tramvayla ilgili çalışmalara başlandı. Proje noktalandığında; OMÜ, Türkiye'de raylı sistem ile ulaşımın sağlandığı 3. üniversite olurken, bütün birimlere raylı sistem ile ulaşmanın mümkün olduğu ilk üniversitelerden biri de olacak. Kampüsle ilgili bir diğer adım ise yapılaşmanın yasal bir zemine oturtulması konusundaki çalışmalar oldu. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen ruhsat çalışmaları da halihazırda devam etmektedir" dedi.



'Açık Kapı Günü' uygulaması

İstişareyi erişilebilirlik ve şeffaflık bağlamında sürekli kılmayı hedeflediklerini belirten Prof. Dr. Bilgiç, "Açık Kapı Günü uygulamasını başlatarak, her hafta Salı günü kapımızı çalışanlarımıza ve öğrencilerimize ardına kadar açtık. 1 Kasım'da başlayan Açık Kapı Günü uygulaması kapsamında akademik ve idari personelinden öğrencilere kadar çok sayıda kişi bizimle görüşerek fikirlerini ve önerilerini paylaşma imkanı buldu. Hem şehir ve üniversitenin bütün kesimler tarafından arzu edilen buluşmasını sağlamak hem de üniversitede üretilen bilgiyi iş dünyasına taşımak amacıyla şehrin; siyaset, sanat, medya, ekonomi, iş dünyası, sağlık, eğitim ve spor gibi tüm aktörleriyle ziyaretler ve etkinliklerde buluştuk. Görüşlerimizi paylaşarak üniversiteden beklentilerini dinledik. Bu birlik ve beraberlik iklimi, istişare toplantısını 22 Şubat'ta geniş bir katılımla gerçekleştirilen, Üniversite Danışma Kurulu sayesinde kurumsal ve sürekli bir nitelik kazanmış oldu. Üniversite Danışma Kurulu'nun ilk resmi toplantısı ise 9 Mayıs'ta gerçekleştirildi. Üniversite Danışma Kurulu, üniversitenin paydaşlarıyla olan ilişkilerini güçlendirmesinin ve Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmeleri takip ederek üniversitenin geliştireceği politikalara katkı sağlamanın en temel mekanizması olarak öne çıktı" şeklinde konuştu.



"Yükselen uluslararasılaşma grafiği"

OMÜ'nün uluslararasılaşma konusunda önemli mesafe kat ettiğini belirten Bilgiç şöyle devam etti: "101 ayrı ülkeden 2 bin 642 öğrenciye ev sahipliği yapan OMÜ, Türkiye'deki üniversiteler içinde en fazla uluslararası öğrenci oranına sahip üniversitelerden biri olarak da dikkat çekmektedir. Türkiye'deki toplam öğrenci sayısı içinde; uluslararası öğrenci ortalaması 1.4 olmasına rağmen, bu oran OMÜ'de 4.7'ye ulaşmış durumdadır. Bu tabloyu güçlendirerek sürdürme gayesi içinde olan OMÜ, 27 ayrı merkezde, 11 ülkede ve 6 ayrı dilde Uluslararası Öğrenci Giriş Sınavı'nı da (OMÜ-YÖS) başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, önümüzdeki dönemde uluslararasılaşma ve uluslararası öğrenciler konusundaki çıtayı daha da yükseltme hedefindedir. Üniversitelerin esas görevi bilimsel üretimde bulunmak ve bunu paylaşmak olduğu için buradaki başarı, hem alandaki endekslerde üst sıralarda olmayı hem de AR-GE projelerinde çıtayı yükseltmeyi gerektirmektedir. Bu kapsamda 2016 yılı içinde yürütülen bilimsel araştırma projelerine yönelik desteklerde artış sağlandı. OMÜ'nün sanayi ile Ar-Ge'ye dayalı iş birliğini TEKNOPARK ve Teknoloji Transfer Ofisi (OMÜ-TTO) aracılığıyla geliştirme hedefi doğrultusunda OMÜ-TTO yeniden yapılanma sürecine sokuldu. Bu bağlamda, yeniden yapılandırma süreci için güçlü üniversitelerle mentorlük konusunda görüşmeler ve anlaşmalar da yapıldı. Yeniden yapılanma sürecinin önemli bir adımı olarak Teknoloji Transfer Ofislerine Yönelik Hazırlık, Başlangıç ve Kapasite Artırımı Sağlanması projesine başvuruldu."



"Kadroda adalet ve liyakat"

Bilimsel liyakate göre kadro konusunda, uzun süredir kadro bekleyen akademik personelin sorunlarını ivedilikle çözüme kavuşturduklarını vurgulayan Rektör Bilgiç açıklamasını şöyle tamamladı: "Bu kapsamda ilk etapta bir kadro çalışması yapılarak bilimsel kriterleri sağlayan akademik personele, kadroları hiçbir ayrım gözetmeksizin tahsis edilmeye başlandı. İlk etapta gerçekleştirilen kadro çalışmalarından bu yana birimlerin gereksinimleri de dikkate alınarak toplamda 223 öğretim elemanı kadro tahsisi gerçekleştirildi. Üzerinde önemle durduğumuz konulardan bir diğeri ise özlük haklarına ilişkindir. Bu konuyla ilgili temel düsturumuz; çalışan ve hak eden bireylerin hak ettiğini peşinden koşmadan elde edeceği bir çalışma ortamı oluşturmaktır. 56 bine yakın öğrencisi ve 6 bini aşan çalışanıyla son derece büyük bir aile olan OMÜ bünyesinde akademik birimler bazında ise bugün gelinen nokta itibariyle 20 fakülte, 2 yüksekokul, 13 meslek yüksekokulu, 5 enstitü, 1 konservatuvar ve 24 uygulama araştırma merkezi bulunmaktadır. 42 yıllık zengin bir deneyimin ve birikimin adresi olan ve tarihsel açıdan öncü bir şehir olan Samsun'un üniversitesi olmanın haklı gururunu paylaşan OMÜ, hem niteliksel hem de niceliksel olarak konumunu güçlendirmeye ve geleceğe doğru emin adımlarla yol almaya devam edecektir."

Basın mensuplarının hazır bulunduğu toplantıya ayrıca; OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, OMÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Menderes Kabadayı, Rektör Danışmanları Prof. Dr. Hüsnü Demirsoy, Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz ve Doç. Dr. Onur Bekiroğlu katıldı.

(KA-SLH-Y)



24.05.2017 14:27:24 TSI

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