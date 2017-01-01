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AKMEK'ten mezun olan çocuklar karnelerini aldı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:28
AKMEK'ten mezun olan çocuklar karnelerini aldı
AKMEK'ten mezun olan çocuklar karnelerini aldı

(Fotoğraflı)

Yasin Can
AKSARAY (İHA) - Aksaray Belediyesi'ne ait Meslek Edindirme ve Kadın Aktivite Merkezi (AKMEK)'nde 2015 yılında kurulan Oyun Odasında eğitim gören ve karne almaya hak kazanan 3-6 yaş grubu arasındaki 47 çocuk için karne töreni düzenlendi.
Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın eşi Hasibe Yazgı, kursiyerler ve öğrenci velilerine hitaben yaptığı konuşmada, "Biz buraya sizlerin daha rahat faaliyet yapabilmeniz için kurslara daha rahat katılabilmeniz için sizleri daha memnun edebilmek için çocuk oyun odası şeklindeki kreşi açtık. Diğer yapılan yerlerin projelerini gördüm. Daha güzel bir kreş olacak inşallah. Yeni yaptığımız AKMEK'te de güzel bir kreşle çocuklarımızı tekrara yeni bir döneme başlatacağız. Ekim 2016 ve Haziran 2017 iki dönem 47 çocuğumuz da mezun olmuş. Tebrik ediyorum. Bu yavrularımızın Orta okuldan, liseden, hatta üniversiteden mezun olmalarını da görürsünüz inşallah. Allah hepimizin evlatlarımızın güzel hayırlı günlerini göstersin" dedi.
Yapılan konuşmanın ardından çocuk oyun odasından mezun olan 25 minik birbirinden güzel giysileriyle çeşitli gösteriler yaptı. Mezun olan minikler kendilerini yetiştirip bugünlere getiren annelerine çeşitli hediyeler verdiler. Daha sonra Hasibe Yazgı tarafından mezun olan minik öğrencilere karneleri ile beraberinde çeşitli hediyeler verildi. AKMEK Müdürü Cana Köse ise programa katılan ve her zaman kendilerine büyük destek veren Hasibe Yazgı'ya günün anısı olarak tablo hediye etti.
AKMEK Merkez binasında düzenlenen programa, Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın eşi Hasibe Yazgı hanımefendi, AKMEK Müdürü Canan Köse, karne alacak minik öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı.
(YC-AH-Y)

24.05.2017 14:28:31 TSI
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