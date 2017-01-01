YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kent Ekmek yarın açılıyor

Kent Ekmek yarın açılıyor



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediyesi, Kayseri'ye önemli bir yatırım daha kazandırdı. Kent Ekmek Karpuzatan Üretim Tesisleri 25 Mayıs Perşembe günü hizmete açılıyor.

Büyükşehir Belediyesi, temel besin kaynağımız olan ekmeği artık çok daha kaliteli, sağlıklı ve güvenli tüketebilebilmesi için önemli bir yatırıma imza attı. Karpuzatan'daki 15 bin metrekare alanda, 12 milyon TL'lik yatırımla 2 bin 500 metrekare kapalı alana sahip şehrimizin ve bölgemizin en modern ekmek üretim tesisleri kuruldu.

Sofralarımızın en temel gıdası olan ekmek, artık teknolojinin son noktası olan modern tesislerde, hijyenik ve el değmeden üretilecek. Kent Ekmek'te, normal ekmeğin yanı sıra tam buğday ekmeği, tost ekmeği, sandviç ekmeği, hamburger ekmeği, roll ekmeği ve galeta gibi çeşitlerin üretimi yapılacak. Kent Ekmek, 25 Mayıs Perşembe günü saat 11.00'de yapılacak olan açılış töreniyle hizmete girecek.

(AÖ-Y)



24.05.2017 14:28:54 TSI

NNNN

