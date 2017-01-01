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Burhaniyeli gençler Balıkesir şampiyonu oldu



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediyespor U16 Futbol Takımı İl Şampiyonu oldu. Şampiyon olan gençler ilçenin gururu haline geldi.

Burhaniye Belediyespor U16 Takımı, İl Şampiyonasında Gönen Belediyespor'u yenerek İl Şampiyonu olurken, Türkiye Şampiyonası hazırlıklarına başladı. 22 Mayıs Pazartesi günü, Balıkesir Ali Hikmet Paşa Spor Kompleksinde Gönen Belediyespor ile karşı karşıya gelen Burhaniye Belediyespor, normal maç süresinde 1-1 berabere kalırken, sonucu penaltılar belirledi. Penaltı atışlarında 4- 3 üstünlük sağlayan Burhaniye Belediyespor U16 Futbol takımı kupayı kazanan taraf oldu. Umut Baysal'ın antrenörlüğünü yaptığı ekibi, başta Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal olmak üzere Burhaniye Belediyespor Kulüp Başkanı Cemal Akkılınç ve Kulüp yöneticileri tebrik etti.1-4 Haziran 2017 tarihleri arasında Çanakkale'de yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanan U16 Futbol takımı, çalışmalarına şimdiden başlarken, kendilerine destek olan ve her daim yanlarında olan Başkan Uysal ile Belediyespor Başkanı Cemal Akkılınç ve kulüp yöneticilerine teşekkür etti.

(FT-EME)



24.05.2017 14:29:26 TSI

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