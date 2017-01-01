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Vali Yardımcısı İşşen onuruna veda yemeği verildi



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MANİSA (İHA) - Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, 38 yılı aşkın kamu hizmetinin ardından yaş haddinden emekliye ayrılacak olan Manisa Vali Yardımcısı Ali Osman İşşen onuruna veda yemeği verdi.

Yaş haddinden dolayı emekliye ayrılacak olan Manisa Vali Yardımcısı Ali Osman İşşen onuruna Vali Mustafa Hakan Güvençer tarafından Taş Fabrikada veda yemeği verildi. Yemekte konuşan Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı "Bugün burada Ali Osman Valimizin veda yemeğinde bir araya geldik. Kendisinin bilgi birikiminden ve tecrübelerinden çok faydalandık, şahsım adına çok teşekkür ederim. Bundan sonraki hayatında sağlıklı ve huzurlu günler geçirmesini dilerim. Bugün bu etkinliğin düzenlenmesine vesile olan Sayın Valimize bizleri bir araya getirdiği için teşekkür ederim" dedi.

Vali Güvençer de "Biz Ali Osman Valimiz ile yaklaşık 10 aydır çalışıyoruz, Ali Osman Valimize baktığımız zaman hepimiz ona hem gıpta ettik hem bir yandan da meslekte 38 yılını doldurmuş, yaş haddinden emeklilik sınırına gelmiş bir meslektaşımıza, bir abimize baktığımızda, tabiri caizse kendimizi de gördük. Allah hepimizi inşallah sağlıkla, afiyetle, şerefle, kazasız belasız tamda bu raddeye gelmeyi nasip etsin. Ali Osman Valimizi sizlerde özleyeceksiniz tahmin ediyorum, bende hakeza. Kendisine emeklilik hayatında başarılar diliyorum. Allah yolunuzu açık etsin, hepimize hakkınızı helal edin" şeklinde konuştu.

Vali Yardımcısı Ali Osman İşşen ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Benim için böyle bir tören hazırladığınız ve bu yemeğe geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Çok şükür ki kazasız belasız, vukuatsız bugünlere kadar geldik. Bugünleri görmek güzel, Allah sizlere de nasip etsin. Son günüme kadar benimle birlikte olduğunuz için sizlere de teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum"

Konuşmaların ardından Vali Güvençer emekliye ayrılacak Vali Yardımcısı Ali Osman İşşen'e Manisa'daki hizmetleri anısına plaket verirken, vali yardımcıları da çiçek ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Taş Fabrika'da düzenlenen yemeğe Vali Mustafa Hakan Güvençer, emekliye ayrılacak olan Vali Yardımcısı Ali Osman İşşen, Vali Yardımcıları Mesut Eser, Ünal Çakıcı, Mehmet Yüce, Hüseyin Karameşe, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, İl Jandarma Komutanı Albay Özcan Kaplan ve İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç katıldı.

(SC-Y)



24.05.2017 14:30:47 TSI

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