ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Vali Yardımcısı İşşen onuruna veda yemeği verildi

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:30
Vali Yardımcısı İşşen onuruna veda yemeği verildi
Vali Yardımcısı İşşen onuruna veda yemeği verildi

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, 38 yılı aşkın kamu hizmetinin ardından yaş haddinden emekliye ayrılacak olan Manisa Vali Yardımcısı Ali Osman İşşen onuruna veda yemeği verdi.
Yaş haddinden dolayı emekliye ayrılacak olan Manisa Vali Yardımcısı Ali Osman İşşen onuruna Vali Mustafa Hakan Güvençer tarafından Taş Fabrikada veda yemeği verildi. Yemekte konuşan Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı "Bugün burada Ali Osman Valimizin veda yemeğinde bir araya geldik. Kendisinin bilgi birikiminden ve tecrübelerinden çok faydalandık, şahsım adına çok teşekkür ederim. Bundan sonraki hayatında sağlıklı ve huzurlu günler geçirmesini dilerim. Bugün bu etkinliğin düzenlenmesine vesile olan Sayın Valimize bizleri bir araya getirdiği için teşekkür ederim" dedi.
Vali Güvençer de "Biz Ali Osman Valimiz ile yaklaşık 10 aydır çalışıyoruz, Ali Osman Valimize baktığımız zaman hepimiz ona hem gıpta ettik hem bir yandan da meslekte 38 yılını doldurmuş, yaş haddinden emeklilik sınırına gelmiş bir meslektaşımıza, bir abimize baktığımızda, tabiri caizse kendimizi de gördük. Allah hepimizi inşallah sağlıkla, afiyetle, şerefle, kazasız belasız tamda bu raddeye gelmeyi nasip etsin. Ali Osman Valimizi sizlerde özleyeceksiniz tahmin ediyorum, bende hakeza. Kendisine emeklilik hayatında başarılar diliyorum. Allah yolunuzu açık etsin, hepimize hakkınızı helal edin" şeklinde konuştu.
Vali Yardımcısı Ali Osman İşşen ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Benim için böyle bir tören hazırladığınız ve bu yemeğe geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Çok şükür ki kazasız belasız, vukuatsız bugünlere kadar geldik. Bugünleri görmek güzel, Allah sizlere de nasip etsin. Son günüme kadar benimle birlikte olduğunuz için sizlere de teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum"
Konuşmaların ardından Vali Güvençer emekliye ayrılacak Vali Yardımcısı Ali Osman İşşen'e Manisa'daki hizmetleri anısına plaket verirken, vali yardımcıları da çiçek ve çeşitli hediyeler takdim etti.
Taş Fabrika'da düzenlenen yemeğe Vali Mustafa Hakan Güvençer, emekliye ayrılacak olan Vali Yardımcısı Ali Osman İşşen, Vali Yardımcıları Mesut Eser, Ünal Çakıcı, Mehmet Yüce, Hüseyin Karameşe, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, İl Jandarma Komutanı Albay Özcan Kaplan ve İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç katıldı.
(SC-Y)

24.05.2017 14:30:47 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Manisa Ticaret Borsası
YEREL

MANİSA TİCARET BORSASI
Fenerbahçeli başkana Beşiktaş atkısı
YEREL

FENERBAHÇELİ BAŞKANA BEŞİKTAŞ ATKISI
ıl boyunca yapılan eserler görücüye çıktı
YEREL

IL BOYUNCA YAPILAN ESERLER GÖRÜCÜYE ÇIKTI
MASKİ'den, öğrenci yurtlarına sağlıklı altyapı
YEREL

MASKİ'DEN, ÖĞRENCİ YURTLARINA SAĞLIKLI ALTYAPI
Başkan Kayda'dan Belediyespor'a tebrik
YEREL

BAŞKAN KAYDA'DAN BELEDİYESPOR'A TEBRİK
Saruhanlı'da trafik kazası: 3 yaralı
YEREL

SARUHANLI'DA TRAFİK KAZASI: 3 YARALI
Girişimcilik kursu yoğun ilgi görüyor
YEREL

GİRİŞİMCİLİK KURSU YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR
Turgutlu vahşi depolamadan kurtuluyor
YEREL

TURGUTLU VAHŞİ DEPOLAMADAN KURTULUYOR
Geleceğin bilim adamları hünerlerini sergiledi
YEREL

GELECEĞİN BİLİM ADAMLARI HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ
Kışlada gıda zehirlenmesi şüphesi
YEREL

KIŞLADA GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİ
Meclis komisyon üyelerinden Turgutlu'da inceleme
YEREL

MECLİS KOMİSYON ÜYELERİNDEN TURGUTLU'DA İNCELEME
Vali Güvençer'den tapu kadastroya övgü
YEREL

VALİ GÜVENÇER'DEN TAPU KADASTROYA ÖVGÜ
Yunusemre'de vezneler hafta sonu da açık
YEREL

YUNUSEMRE'DE VEZNELER HAFTA SONU DA AÇIK
Jandarmadan huzurevine ziyaret
YEREL

JANDARMADAN HUZUREVİNE ZİYARET
Bir yılın emeklerini sergilediler
YEREL

BİR YILIN EMEKLERİNİ SERGİLEDİLER
Başkan Şirin'den özel ziyaret
YEREL

BAŞKAN ŞİRİN'DEN ÖZEL ZİYARET
Trafik kazasında ölen Gürcan toprağa verildi
YEREL

TRAFİK KAZASINDA ÖLEN GÜRCAN TOPRAĞA VERİLDİ
Başkan Kayda Kıbrıslı Başkan Tülücü'yü ağırladı
YEREL

BAŞKAN KAYDA KIBRISLI BAŞKAN TÜLÜCÜ'YÜ AĞIRLADI
Öğrenciler bilgileriyle yarıştı
YEREL

ÖĞRENCİLER BİLGİLERİYLE YARIŞTI
Sebze ve meyve halinde yenileme çalışması
YEREL

SEBZE VE MEYVE HALİNDE YENİLEME ÇALIŞMASI
Öğrencilere çevre bilgilendirmesi
YEREL

ÖĞRENCİLERE ÇEVRE BİLGİLENDİRMESİ
Şehzadeler 'de Ramazan dolu dolu geçecek
YEREL

ŞEHZADELER 'DE RAMAZAN DOLU DOLU GEÇECEK
Manisa'da 154 mahalle yeniden inşa edilecek
YEREL

MANİSA'DA 154 MAHALLE YENİDEN İNŞA EDİLECEK
Salihli Sanat Dostları yeni yerinde
YEREL

SALİHLİ SANAT DOSTLARI YENİ YERİNDE
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin çocukluk halleri
ŞİPŞAK

ÜNLÜ OYUNCU DEDESİYLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

 1
  • 2 Soner Sarıkabadayı'nın saçlı hali şaşırttı
  • 3 Kızı Şener Şen'in kopyası
  • 4 Ünlü oyuncu eridi bitti! Tam 40 kilo verdi