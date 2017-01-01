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Haliliye Belediyesi gazi ve şehit yakınlarını Çanakkale'ye götürdü



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Peygamberler diyarından, şehitler diyarına programı kapsamında 175 gazi ve şehit yakınıyla birlikte özel uçakla Çanakkale'ye gitti. Çanakkale Zaferinin yaşandığı bölgeler ve şehit mezarlıklarının ziyaret edildiği gezide Başkan Demirkol, "Şehitlerimize karşı vazifemizi, bir namus borcu olarak biliyoruz" dedi.

Başkan Fevzi Demirkol, gazi ve şehit yakınlarının Çanakkale'de 1915 yılında destan yaşanan destanın yerinde görülmesi ve ecdatla buluşmayı sağlamak amacıyla Peygamberler diyarından, şehitler diyarına programını düzenledi. Program kapsamında Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneğine kayıtlı 175 gazi ve şehit yakınıyla irtibata geçilerek, Çanakkale'ye sefer düzenlendi. Özel uçakla Şanlıurfa GAP Havaalanından, Çanakkale Havaalanına düzenlenen sefere gazi ve şehit yakınlarının yanı sıra, Başkan Fevzi Demirkol ve Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz katıldı.

Çanakkale Havaalanına inen heyet, feribot seferiyle rehberler eşliğinde ilk olarak Mecidiye Tabya ve Şehitliği ile Rumeli Tabyasına geçti. Tabyalarda, 1915 yılında vatan müdafaası için kahramanca kanını döken ecdadın destanını dinleyen heyet, daha sonra Seyit Onbaşı ve sargı yerlerini ziyaret etti.

Dedelerinin mezarlarını ziyaret ettiler

Programın devamında Şahindere Şehitliğine geçen heyet, burada duygu dolu anlar yaşadı. Mezarları tek tek gezerek, dualar eden heyetteki bazı gazi ve şehit yakınları, 1915 yılında vatan uğruna kahramanca şehit düşen dedelerinin mezarlarını ilk kez ziyaret etme fırsatı buldu.

Şehitler abidesinde yemin edildi

Şahindere Şehitliğinin ardından heyet, Çanakkale Şehitler Abidesine geçti. Heyete eşlik eden rehber, Şehitler Abidesi ile ilgili bilgiler verdi. Daha sonra heyet, düzenlenen temsili yemin töreniyle ecdadının yolundan ayrılmayacağına yemin etti.

Heyet, yemin töreninin tamamlanmasının ardından program kapsamında Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezine geçti. Gazi ve şehit yakınları, burada Çanakkale Destanında ecdadın kullandığı silah, mühimmat, kıyafet ve diğer eşyaları görme fırsatı buldu.

57'nci Alay Şehitliği ziyaret edildi

Gazi ve şehit yakınları, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezini gezdikten sonra 57'nci Piyade Alayı Şehitliğine geçti. Gazi ve şehit yakınları, mezarlar başında dualar ederek, duygu dolu anlar yaşadı. Bazı gazi ve şehit yakınları da, göz yaşlarına hakim olamadı. 57'nci Piyade Alayı Şehitliğiyle birlikte Çanakkale Savaşının yaşandığı bölgelerdeki ziyaretin tamamlanmasının ardından heyet, Çanakkale gezisi yaptı. İlk olarak boğaz turu atan heyet, daha sonra kent merkezini gezip, tarihi Truva Atı önünde fotoğraflar çektirdi.

Sabah saatlerinde başlayan programın tamamlanmasının ardından heyet, Çanakkale Havaalanından, yine özel uçakla tekrar Şanlıurfa'ya geldi.

Başkan Demirkol'a teşekkür ettiler

Peygamberler diyarından, şehitler diyarına programına katılan gazi ve şehit yakınları, dedelerinin mezarlarını ziyaret etme fırsatı bulduklarını ifade ederek, ecdadıyla buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve kendilerine bu mutluluğu yaşattığı için de Başkan Fevzi Demirkol'a teşekkür ettiklerini söylediler.

Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz da, yaptığı açıklamada, "Haliliye Belediye Başkanımız Fevzi Demirkol başta olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şehit aileleri olarak, daha öncesinde de Çanakkale'ye gitmiştik fakat bu kadar geniş kapsamlı olmamıştı çünkü otobüsle gidip gelmek çok sıkıntılı oluyordu. Uçakla gidiş, gelişimizden dolayı şehit ailelerimiz rağbet gösterdi. Burada daha önceden dedesi şehit olmuş, şehit ailelerimiz var. Onlarda ilk kez şehit dedelerinin mezarlarını ziyaret etmeye çalışıyorlar. Bu konuda emeği geçenlere ve Başkanımız Fevzi Demirkol'a çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Şehitlerimize karşı vazifemizi bir namus borcu olarak biliyoruz

Başkan Fevzi Demirkol da, yaptığı açıklamada Haliliye'de yaşayan herkesin Çanakkale'de yaşanan destanı görmesini istediklerini söyledi. Şehitlere karşı vazifelerini bir namus borcu olarak bildiklerini vurgulayan Başkan Demirkol, "Çanakkale'de yaşanan destanın, Haliliye'de yaşayan herkes tarafından görülmesi bizim en temel isteğimiz çünkü bu bölgede yaşanan vahşet, vahşet sonrasında ecdadımızın yazmış olduğu destan bilinmeli ve görülmeli. Ecdadımıza, şehitlerimize Cenab-ı Hakk'tan rahmet diliyoruz. Çanakkale'deki ecdadımızın vermiş olduğu son nefes, bizim şimdi aldığımız nefesleri sağlamıştır. Gençlerimizin milli ve manevi değerlerle yetişmesini her anlamda sağlamaya çalışacağız. Haliliye Belediyesi olarak biz bunu boynumuzun borcu olarak biliyoruz. Bu şehitlerimize karşı vazifemizi, bir namus borcu olarak biliyoruz. Bu namus borcumuzu hayatımızın sonuna kadar inşallah ifa edeceğiz" şeklinde konuştu.

Şehitlerimizin verdiği son nefesle rahatça dolaşıyoruz

Başkan Fevzi Demirkol, açıklamasının son kısmında şehitlerimizin verdiği son nefesle şuanda rahatça hareket ettiğimizi ve bu nedenle şehit ailelerine karşı vefa borcumuzun olduğu söyledi. Başkan Demirkol, bu mesuliyetle şehit aileleri ve gazilerle birlikte Çanakkale'ye geldiklerinin altını çizerek, "Koç gibi, babayiğit delikanlılar vatan müdafaası için şehit oldular. Bu koç gibi evlatlarını bu uğurda şehit vermiş olan ailelerimize karşı bizim bir vefa borcumuz vardır. 'Peygamberler diyarından, şehitler diyarına' diye başlattığımız bu harekette şehit ailelerinin olmaması düşünülemez. Bu, şehit ailelerimize karşı göstermiş olduğumuz bir vefanın ve bir mesuliyetin bilincinde olarak biz şehit ailelerimizi bugün misafir ettik. Daha sonrasında bu tip çalışmalarımız devam edecek. Arife gününe kadar da uçak seferlerimiz devam edecektir. Şehit ailelerimizi önemsediğimiz için ilk seferimizi şehit ailelerimizle yaptık. O şehit ailelerinin evlatlarının vermiş olduğu son nefes sayesinde biz şuanda Çanakkale'de, sahilde rahat dolaşmaktayız" diye konuştu.

Başkan Demirkol, ayrıca Çanakkale Destanının sadece gezilerle anlatılamayacağını ve bu nedenle de eğitim çalışmalarına devam ettikleri, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencileri de Çanakkale'ye götürdüklerini söyledi.

(Şİ-SD-Y)



24.05.2017 14:33:35 TSI

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