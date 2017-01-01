YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Burhaniye'de Düğün Salonu ve Pazar Yeri yapılıyor

Burhaniye'de Düğün Salonu ve Pazar Yeri yapılıyor



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, ilçenin en büyük mahallelerinden biri olan Cumhuriyet Mahallesi için planlanan Kapalı Düğün Salonu ve Pazaryeri'nin yapımı hızla devam ediyor. Çalışmaları bizzat yerinden takip eden Belediye Başkanı Necdet Uysal, işin eksiksiz ve hızlı bir şekilde yapılması için çalışmalar hakkında bilgi aldı ve talimatlar verdi.

Geçtiğimiz Mart ayında temel atma töreni gerçekleştirilen Cumhuriyet Mahallesi Düğün Salonu ve Kapalı Pazaryeri inşaatında bir hayli mesafe alındı. Pazaryeri olarak kullanılacak birinci katın kaset döşeme işleri tamamlanırken, düğün salonu olarak kullanılacak ikinci katın ise kolon inşaatı devam ediyor. Çalışmaları akip eden Başkan Uysal ve Başkan Yardımcısı Cemal Akkılınç, yapılması gerekenler konusunda istişarede bulunurlarken, mahallede oynayan çocuklar ile de sohbet ettiler. İnşaatın hızla devam ettiğini anlatan Başkan Uysal, "Cumhuriyet Mahallemiz ilçemizin en kalabalık mahallelerinden biridir. Uzun yıllardır, pazar yeri isteyen Cumhuriyet Mahallemiz için söz vermiştik, Şimdi ise, Pazaryeri ve Düğün Salonu inşaatına başladık. Projeyi, sırf pazaryeri olarak değil, daha kapsamlı düşünerek düğün salonu da planlayarak mahalle halkımıza sunmak için çalışıyoruz. İnşaatı hızla devam ediyor inşallah en kısa süre içinde açılışını da yapacağız" dedi.

(FT-EME)



24.05.2017 14:33:53 TSI

NNNN

