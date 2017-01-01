ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Harran'da standartlar yükseltiliyor

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:35
Harran'da standartlar yükseltiliyor
Harran'da standartlar yükseltiliyor

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, tarih ve turizm ilçesi Harran'daki turizm grup yolu çalışmalarını inceledi.
Harran ilçesinde turizm grup yolunu İlçe Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, meclis üyeleri ve muhtarla birlikte inceleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Sezonun ilk haftalarında Harran Belediye Başkanımız, meclis üyelerimiz ev muhtarlarımızla Harran ilçemizde yapılan yol çalışmalarını inceledik. Turizm grup yolu Harran için önemlidir. Bu yolumuzun asfaltını tamamladık. Diğer grup ve ara yolları için çalışmalarımız sürüyor. Harran ilçemizde bu sezonda 120 kilometre asfalt çalışmamız var. Bu çalışmalar neticesinde Harranımızda yol standardını yükseltiyoruz. Uhdemizde olan yolları yapmak için Kırsal Daire Başkanlığımız planlamasını tamamladı. Harran ilçemizdeki çalışmaları tamamladıktan sonra Akçakale ve sırayla diğer ilçelerimizde çalışmalarımız sürecektir" diyerek asfaltlanan yolların ilçeye hayırlı olmasını diledi.
Yol inceleme çalışmalarının ardından Başkan Çiftçi ve beraberindekiler Harran AK Parti İlçe Başkanlığında ilçe Başkanı Mahmut Özyavuz ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek teşkilat çalışmalarını değerlendirdi. Toplantının ardından Başkan Çiftçi'ye Harran ilçesine yapılan çalışmalar için teşekkür eden Başkan Mahmut Özyavuz, Harran ilçesini büyükşehir belediyesinin çalışmalarıyla adeta şantiyeye çevrildiğini belirtti. Başkan Çiftçi ise teşkilat üyelerine teşekkür etti.
Harran ilçesinde meclis üyeleri, muhtarlar ve STK temsilcileriyle de bir araya gelen Başkan Çiftçi, ilçede yapılan ve yapılması planlanan çalışmaları değerlendirdi. İlçe Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz'a ilçede yaptığı refüj ve çevre düzenlemesi için de teşekkür eden Başkan Çiftçi, "Yeşil, refüj ve gençler için spor sahalarının yapımından dolayı Başkan Mehmet Özyavuz şahsında Harran Belediyemize teşekkür ediyorum" dedi.
İlçede Büyükşehrin çalışmalarından ötürü memnuniyetini ifade eden Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz ise Büyükşehir belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve ekibine teşekkür etti.
(Şİ-SD-Y)

24.05.2017 14:35:04 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Ateşle oynayan çocuklar evi yaktı
YEREL

ATEŞLE OYNAYAN ÇOCUKLAR EVİ YAKTI
Emniyet müdürü engellilere tekerlekli sandalye hediye etti
YEREL

EMNİYET MÜDÜRÜ ENGELLİLERE TEKERLEKLİ SANDALYE HEDİYE ETTİ
Haliliye Belediyesi gazi ve şehit yakınlarını Çanakkale'ye götürdü
YEREL

HALİLİYE BELEDİYESİ GAZİ VE ŞEHİT YAKINLARINI ÇANAKKALE'YE GÖTÜRDÜ
Büyükşehir Belediyesi kitaplarını tanıtacak
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KİTAPLARINI TANITACAK
Harran BESYO'da triatlon yarışması düzenlendi
YEREL

HARRAN BESYO'DA TRİATLON YARIŞMASI DÜZENLENDİ
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
&quot;Tecrübe Konuşuyor İçimizdeki Kahramanlar&quot; projesi
YEREL

"TECRÜBE KONUŞUYOR İÇİMİZDEKİ KAHRAMANLAR" PROJESİ
Siverek Meslek Yüksekokulunda mezuniyet sevinci
YEREL

SİVEREK MESLEK YÜKSEKOKULUNDA MEZUNİYET SEVİNCİ
Şanlıurfa'da kapalı gözyaşı kesesi ameliyatı yapıldı
YEREL

ŞANLIURFA'DA KAPALI GÖZYAŞI KESESİ AMELİYATI YAPILDI
Dicle Elektrik'ten aydınlatma duyurusu
YEREL

DİCLE ELEKTRİK'TEN AYDINLATMA DUYURUSU
Kur'an-ı Kerim Kursu eğitimi gören çocuklardan yıl sonu etkinliği
YEREL

KUR'AN-I KERİM KURSU EĞİTİMİ GÖREN ÇOCUKLARDAN YIL SONU ETKİNLİĞİ
Şanlıurfa'da fırtına ve sağanak etkili oldu
YEREL

ŞANLIURFA'DA FIRTINA VE SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Dünya Toplu Taşıma Zirvesinde dikkatler Troleybüs Projesine kesildi
YEREL

DÜNYA TOPLU TAŞIMA ZİRVESİNDE DİKKATLER TROLEYBÜS PROJESİNE KESİLDİ
İktisat Fakültesinde mezuniyet heyecanı
YEREL

İKTİSAT FAKÜLTESİNDE MEZUNİYET HEYECANI
Şanlıurfa'daki hükümlüler belediye bünyesinde çalıştırılacak
YEREL

ŞANLIURFA'DAKİ HÜKÜMLÜLER BELEDİYE BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILACAK
İtfaiye ekipleri bu kez yuvasından düşen karganın imdadına yetişti
YEREL

İTFAİYE EKİPLERİ BU KEZ YUVASINDAN DÜŞEN KARGANIN İMDADINA YETİŞTİ
Haliliye'deki ibadethaneler Ramazan'a hazırlanıyor
YEREL

HALİLİYE'DEKİ İBADETHANELER RAMAZAN'A HAZIRLANIYOR
Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL

BARİYERLERE ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
Tayini çıkan hakim ve savcılara veda yemeği
YEREL

TAYİNİ ÇIKAN HAKİM VE SAVCILARA VEDA YEMEĞİ
&quot;Ölümden kaçış&quot; anı kameraya yansıdı
YEREL

"ÖLÜMDEN KAÇIŞ" ANI KAMERAYA YANSIDI
Özbek pazarcıların yerleri kur'ayla belirlendi
YEREL

ÖZBEK PAZARCILARIN YERLERİ KUR'AYLA BELİRLENDİ
Yetiştirme yurdu yakınında yapılan mangal yangın paniğine neden oldu
YEREL

YETİŞTİRME YURDU YAKININDA YAPILAN MANGAL YANGIN PANİĞİNE NEDEN OLDU
Sakıbın köşkü sezonu açtı
YEREL

SAKIBIN KÖŞKÜ SEZONU AÇTI
Dağeteği mahallesinde yeni yollar açıyor
YEREL

DAĞETEĞİ MAHALLESİNDE YENİ YOLLAR AÇIYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin çocukluk halleri
ŞİPŞAK

ÜNLÜ OYUNCU DEDESİYLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

 1
  • 2 Soner Sarıkabadayı'nın saçlı hali şaşırttı
  • 3 Kızı Şener Şen'in kopyası
  • 4 Ünlü oyuncu eridi bitti! Tam 40 kilo verdi