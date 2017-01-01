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Harran'da standartlar yükseltiliyor



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, tarih ve turizm ilçesi Harran'daki turizm grup yolu çalışmalarını inceledi.

Harran ilçesinde turizm grup yolunu İlçe Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, meclis üyeleri ve muhtarla birlikte inceleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Sezonun ilk haftalarında Harran Belediye Başkanımız, meclis üyelerimiz ev muhtarlarımızla Harran ilçemizde yapılan yol çalışmalarını inceledik. Turizm grup yolu Harran için önemlidir. Bu yolumuzun asfaltını tamamladık. Diğer grup ve ara yolları için çalışmalarımız sürüyor. Harran ilçemizde bu sezonda 120 kilometre asfalt çalışmamız var. Bu çalışmalar neticesinde Harranımızda yol standardını yükseltiyoruz. Uhdemizde olan yolları yapmak için Kırsal Daire Başkanlığımız planlamasını tamamladı. Harran ilçemizdeki çalışmaları tamamladıktan sonra Akçakale ve sırayla diğer ilçelerimizde çalışmalarımız sürecektir" diyerek asfaltlanan yolların ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Yol inceleme çalışmalarının ardından Başkan Çiftçi ve beraberindekiler Harran AK Parti İlçe Başkanlığında ilçe Başkanı Mahmut Özyavuz ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek teşkilat çalışmalarını değerlendirdi. Toplantının ardından Başkan Çiftçi'ye Harran ilçesine yapılan çalışmalar için teşekkür eden Başkan Mahmut Özyavuz, Harran ilçesini büyükşehir belediyesinin çalışmalarıyla adeta şantiyeye çevrildiğini belirtti. Başkan Çiftçi ise teşkilat üyelerine teşekkür etti.

Harran ilçesinde meclis üyeleri, muhtarlar ve STK temsilcileriyle de bir araya gelen Başkan Çiftçi, ilçede yapılan ve yapılması planlanan çalışmaları değerlendirdi. İlçe Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz'a ilçede yaptığı refüj ve çevre düzenlemesi için de teşekkür eden Başkan Çiftçi, "Yeşil, refüj ve gençler için spor sahalarının yapımından dolayı Başkan Mehmet Özyavuz şahsında Harran Belediyemize teşekkür ediyorum" dedi.

İlçede Büyükşehrin çalışmalarından ötürü memnuniyetini ifade eden Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz ise Büyükşehir belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve ekibine teşekkür etti.

(Şİ-SD-Y)



24.05.2017 14:35:04 TSI

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