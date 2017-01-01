Amed Sportif Faaliyetler'de yaz futbol okulu kayıtları başlıyor
DİYARBAKIR (İHA) - Spor Toto 2. Lig Takımlarından Amed Sportif Faaliyetlerde yaz futbol okulu kayıtları başlıyor.
Amed Sportif Faaliyetler Kulübünden yapılan açıklamada, 1 Haziran'da yaz futbol okulu kayıtlarına başlanacağı belirtildi. Açıklamada, "2004 ile 2009 doğumlularının katılabileceği yaz futbol okulu kayıtları 6 kategoride yapılacaktır. 1 Temmuz'da başlayacak olan faaliyetler ise 1 Ekim'de sona erecektir. 3 ay boyunca devam edecek eğitimler, haftanın 3 günü tesislerimizde gerçekleştirilecek. Kayıt olacak sporcular, sağlık raporu, 2 adet vesikalık fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile başvuru yapmaları zorunludur. Servis imkanın sağlanacağı yaz spor okulu kayıtlarını 100 TL'dir. Sporcuların malzemeleri Amedstore mağazasından satın alınacaktır. Kayıtlar Amedspor Talaytepe Tesislerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında yapılacaktır" denildi.
(MÇ-MP-Y)
24.05.2017 14:36:14 TSI
NNNN