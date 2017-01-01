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Selçuk'ta sanayi tipi Hibrit Domates çeşidi geliştirildi

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:36
Selçuk'ta sanayi tipi Hibrit Domates çeşidi geliştirildi
Selçuk'ta sanayi tipi Hibrit Domates çeşidi geliştirildi

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Selçuk Üniversitesi (SÜ) Ziraat Fakültesi ile Nadide Tohum A.Ş. tarafından 'Sanayi Tipi Hibrit Domates Çeşitlerinin Geliştirilmesi Projesi'nden elde edilen 'Türkmen F1' çeşidinin tanıtımı gerçekleştirildi.
Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevat Aydın, "İnsanoğlunun yaşaması ve yaşamını devam ettirebilmesi için tarıma ihtiyaç vardır. Artan nüfusu beslemek için tarımı bilimsel olarak yapmak ve teknolojiyi tarım alanına uygulamak zorundayız. Bu teknolojilerden biri de tohumculuk teknolojisidir. Dünyada son zamanlarda gelişen trend, çiftçilik yani dikey tarımdır. Bunun temelini de tohumculuk oluşturmaktadır. Bitkisel üretimde ülke için kendine yeterli ve rekabetçi tavır sergilemenin ilk aşaması tohumlukta yüksek verimli, kaliteli yerli çeşitlerin geliştirilmesi ve yaygınlaşmasıyla mümkün olacaktır. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak amaca uygun çeşitler uzun zamandır geliştirmektedir. Bu vesilesiyle Bahçe Bitkileri Bölümünden Prof. Dr. Önder Türkmen hocamızın geliştirdiği Türkmen F-1 domates çeşidi, ülkemiz ve dünya tarımına hayırlı ve kazançlı olmasını diliyorum" dedi.

"Başarıyı yakalamalıyız"
SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin de yaptığı konuşmada, "Selçuk Üniversitesi, 95 bin öğrencisiyle ülkemizin en kalabalık üniversitesidir. Ülkemizde 13'üncü sıradayız, dünyada 902'nci sıradayız. Ülkemizde 182 üniversite var. Dünyada bilinen 28 bin üniversite var. Yerinde kalkınmayı gerçekleştirebilmek için ilçelerde bulunan meslek yüksek ve yüksekokullarımıza açık tutamaya devam edeceğiz. Başarıyı yakalamanın temeli huzurlu bir çalışma ortamından geçer. Öğretim üyelerimizin rahat, güven, huzur içinde çalışacağı bir ortam oluşsun istedik ve hiç kimse özlük hakları noktasında endişeye kapılmasın istedik. Kadro ilanlarımız durmadan devam edecek. Ülkemizin içerisinde geçtiği kritik dönemde çok şükür aydınlık bir sürece doğru ilerliyoruz. Bunca soruna rağmen başarıya ulaşacağız, başarı ve istikbal bizimdir" diye konuştu.

"Türkiye'de tarımın kalbi Konya'dan geçiyor"
Sanayi tipi domates çeşidinin geliştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Şahin, "Genetiğiyle oynanmış tohumlar insanların DNA'sında etki yaparak insan sağlığıyla oynuyorlar. Bu nedenle kendi yol haritamızı çizmemiz, geliştirmemiz lazım. Öğretim üyelerimizin, eğitim-öğretim geliştirmelerini, öğrencilerle iletişim kurmasını, bilim insanı sıfatıyla araştırmalar yapmalarını bekliyoruz. Ülkenin yararına, memleket yararına, insanlığın yararına gelişmeler, keşifler yapmalarını bekliyoruz. Ziraat Fakültemizi başarı kılan Konya'nın coğrafi yapısıdır. Bir tarım şehri olmasıdır. Öğretim üyelerimizin, başarılı çalışmaları var. Bunları daha fazla yapmamız gerekiyor. Bir rektör olarak sizlerin huzurlu, güvenli çalışma ortamları oluşturmak ve gerekli kaynakları sağlamak görevlerimiz arasındadır. Türkiye'de tarımın kalbi Konya'dan geçer. Bu anlamda, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültemize, akademisyenlerimize ve öğrencilerimize büyük işler düşüyor" şeklinde konuştu.

"Tohumculuk stratejik öneme sahip"
Açılış konuşmalarının ardından, Bahçe Bitkileri Bölümü ve Sanayi Tipi Hibrit Domates Çeşitlerin Geliştirilmesi Projesi yürütücüsü Prof. Dr. Önder Türkmen, sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Türkmen, domatesin Türkiye ve dünya açısından stratejik bir ürün olduğunu belirterek, "Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı santez desteğiyle geliştirdiğimiz Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi tarafından tescil aşamasında olan 'Türkmen F1' çeşidimiz önümüzdeki senelerde tarlalarımızda görme imkanımız olacak. Türkiye, 12 milyon ton civarında domates üretimi gerçekleştirmektedir. Bunun 4 milyon tonu, salça sanayinde kullanılmaktadır. Ancak bu alanlarda kullanıldığımız tohumluk, genelde dış kaynaklı çeşitler. Ülkenin ihtiyacı olan piyasadaki yabancı çeşitlere alternatif bir çeşit çıkarma fırsatımız oldu. Türkmen F1 çeşidimiz inşallah Türk çiftçisinin ihtiyacına cevap verecektir" dedi.
Açılış konuşmaların ardından, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ve protokol üyeleri, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde tamamlanan Moleküler Bitki Bakteriyolojisi Laboratuvarı'nın da açılışını gerçekleştirdi.
Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde, Ziraat Fakültesi'nde gerçekleşen programa, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevat Aydın, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Menşure Özgüven, Selçuk Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. H. Ahmet Şimşek, Nadide Tohum A.Ş. Sahibi Hüsnü Ekiz, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
(AH-Y)

24.05.2017 14:36:21 TSI
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