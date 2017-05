YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Karesi'de 590 kilogram kaçak et ele geçirildi

Karesi'de 590 kilogram kaçak et ele geçirildi



Taşkın Sarıca

BALIKESİR (İHA) - Atatürk Mahallesi'nde, polis tarafından bir binanın zemin katındaki dükkanda insan sağlığına uygun olmayan 590 kilogram kaçak et ele geçirildi. Karesi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, torba ve kasalar halindeki menşei ve kaynağı belli olmayan hayvansal ürünleri imha edip, ruhsatı ve vergi levhası olmayan dükkanı mühürledi.

Balıkesir'in Atatürk Mahallesi Bandırma caddesi'nde bir binada insan sağlığına uygun olmayan şekilde et taşındığı ihbarını değerlendiren polis ekipleri, S.D. adlı bir bayanın bulunduğu dükkanın içerisinde kasalarda ve torbalarda büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara ait menşei ve kaynağı belli olmayan 590 kilogram ağırlığında paça, iç yağ ve sakatat ele geçirdi.

Olay yerine gelen Karesi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Karesi Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri ve veteriner hekim dükkanda kontrol yaptı. Yapılan kontrollerde dükkanın ruhsatının ve vergi levhasının olmadığı, etlerin insan sağlığına uygun olmayan şekilde taşınarak depolandığı tespit edildi. Karesi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaptıkları kontroller sonucunda dükkanı mühürledi. Düzenlenen tespit tutanağı da belediye encümenine sevk edilerek dükkan sahibine gerekli idari para cezası verilecek.

24.05.2017 14:37:43 TSI

