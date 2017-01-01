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İşçi işveren sorunları konuşuldu



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce'de ilk kez ekonomi masaya yatırıldı. Vali Zülkif Dağlı başkanlığında düzenlenen geniş katılımlı toplantıda işçi ve işverenler arasında son dönemlerde yaşanan sorunlar görüşüldü.

Vali Zülkif Dağlı başkanlığında geniş katılımlı bir toplantı düzenlendi. Toplantının amacı, işveren ve işçilerin yaşadığı sorunlara çözüm aramaktı.

Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, kurum müdürleri, OSB temsilcileri, STK temsilcileri ve sanayicilerin katıldığı toplantı öncesi bir açıklama yapan Vali Zülkif Dağlı, işçi ve işveren arasındaki sorunların nasıl aşılacağına dair görüş alışverişi yapılacağını söyledi.

Vali Dağlı, "İşveren kurumlarımız ve işadamlarımızın son dönemlerde yaşadığı sorunlar, karşılıklı istişare yapalım, sorunlarımızı bir kez daha dile getirelim. İşçi İşveren arasında yaşanan sorunlar, ilimizde bu sorunlara karşı neler yapabiliriz, bu manada önümüzü nasıl açabiliriz bunları görüşeceğiz" dedi.

(AY)



24.05.2017 14:37:58 TSI

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