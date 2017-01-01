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Trafiği tehlikeye düşüren sürücünün ehliyetine el konuldu



MERSİN (İHA) - Mersin'de zig zağ çizip makas atarak trafiği tehlikeye düşüren bir araç sürücüsünün ehliyetine, sevk edildiği sağlık kuruluşundan alınan raporun ardından el konuldu.

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Dumlupınar kavşağı doğu-batı istikametinde zig zag çizen ve makas atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen Mersin plakalı araç sürücüsü Y.B., trafik ekiplerince durdurularak 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 45. maddesi gereğince resmi bir sağlık kuruluşuna sevki yapıldı. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 46/2-C maddesinden hakkında trafik idari para cezası uygulanan şahsın sürücü belgesi de geçici olarak muhafaza altına alındı.

Sağlık kuruluşuna sevki yapılan şahsa, 'sürücü olur' doktor raporu verilecek süre içerisinde araç kullandığının tespit edilmesi halinde, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 36/3B maddesinden idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin, zig zag çizen, drift ve makas atarak trafiği tehlikeye düşüren araç ve sürücüler hakkında mevzuat hükümleri doğrultusunda denetimlerine aralıksız olarak devam edeceği vurgulandı.

(HSK-Y)



24.05.2017 14:39:42 TSI

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