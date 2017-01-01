Öğrencilerden hayırsever iş adamına vefa örneği
(Fotoğraflı)
Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Akçakoca Atatürk ortaokulu öğrencileri iş adamı Mustafa Özenseli makamında öğretmenleriyle birlikte ziyaret ettiler.
Hayırsever iş adamı Mustafa Özensel tarafından Atatürk Ortaokuluna Zeka Atölyesi sınıfı yaptırılmıştı. Zeka Atölyesi sınıfı öğretmenleri ve öğrenciler, Mustafa Özensel'i makamında ziyaret ettiler.
Öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunan Özensel, öğrencilerin ziyaretlerine gelmelerinden dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.
Öğrenciler ise, Özensel'i ziyaret etmenin mutluluğunu ifade ettiler.
(TT-AY)
24.05.2017 14:41:02 TSI
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