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Kaymakam Kayabaşı, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:50
Kaymakam Kayabaşı, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor
Kaymakam Kayabaşı, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor

(Fotoğraflı)

Hüseyin Özdere
NİĞDE (İHA) - Altunhisar Kaymakamı Ercan Kayabaşı köy ve kasabalarda halkla toplantılar düzenleyerek bir araya geliyor.
Altunhisar Kaymakamlığını atandığı günden itibaren halk ile iç içe olmaya devam eden Kaymakam Ercan Kayabaşı, Ulukışla köyüne giderek köydeki vatandaşlarla bir araya geldi.
Köylülerin sorunlarını dinleyerek köylülerle sohbet eden kaymakam Kayabaşı, köylülerin sorunlarını dinleyerek yapılması gereken işleri kurum müdürlerine ileterek köylülerin sorunlarının çözülmesi hususunda işlemleri hızlandırıyor. Kaymakam Ercan Kayabaşının ziyaretlerine ilçedeki kurum müdürleri, iş adamları ve esnaflar eşlik ediyor.
(HÖ-YE-AÖ-Y)

24.05.2017 14:50:59 TSI
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