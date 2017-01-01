YEREL HABERLER / HATAY HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Zara İskenderun'da konser verecek

Zara İskenderun'da konser verecek

- Türk Halk Müziği Sanatçısı Zara, Hatay'ın İskenderun ilçesinde hafta sonunda 'Milli Birlik ve Kardeşlik Buluşması' adlı bir konser verecek



(Fotoğraflı)



Mustafa Mert

HATAY (İHA) - Türk Halk Müziği Sanatçısı Zara, Hatay'ın İskenderun ilçesinde hafta sonunda 'Milli Birlik ve Kardeşlik Buluşması' adlı bir konser verecek. İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, tüm bölge halkını Türk Bayrakları ile anıt alanına Zara konserine davet etti.

Düzenlenecek olan konser ve organizasyon ile ilgili bir açıklamada bulunan İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, konserin Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve İskenderun Belediyesinin ortak organizasyonu olduğunu söyledi.



Konser Pazar günü akşam saat: 22.00'da

Konserin daha önce 2016 yılı Ağustos ayında düzenleneceğini ancak ülke genelindeki olumsuz gelişmeler yüzünden ertelendiğini kaydeden Başkan Seyfi Dingil, "Konserimiz, ülke genelinde yaşanan gelişmeler ve şehitlerimiz nedeni ile ileri bir tarihe ertelenmişti. Şimdi yapılan görüşmeler sonucunda konserin 28.05.2017 Pazar günü akşam saat: 22.00'da yapılmasına karar verildi. Tüm halkımızı 'Milli Birlik ve Kardeşlik Buluşması' adı altında düzenlenecek olan bu konsere davet ediyorum" dedi.

Ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan Zara konseri için tüm bölge halkını, Türk bayrakları ile anıt alanına davet eden Başkan Seyfi Dingil, "Ülke olarak her zaman birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız. Türk Halk Müziğinin muhteşem seslerinden olan sanatçı Zara ilçemiz İskenderun'da olacak. Bu muhteşem sesi ve konsere tüm vatandaşlarımız davetlidir. Düzenlenecek olan konser ile ilgili hazırlıklar devam ediyor. Güzel bir konser olacağı inancındayım" diye konuştu.

(MSM-Y)



24.05.2017 14:51:17 TSI

NNNN

