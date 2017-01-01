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ESOGÜ 2017 'ETTOM Fair Play' Proje Fuarı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:54
ESOGÜ 2017 'ETTOM Fair Play' Proje Fuarı
ESOGÜ 2017 'ETTOM Fair Play' Proje Fuarı

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ve Eskişehir Sanayi Odası (ESO) birlikteliğiyle düzenlenen ESOGÜ 2017 "ETTOM Fair Play" Proje Fuarı, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi İş ve Ticaret Merkezi Alanı'nda gerçekleşti.
Fuarın açılışında konuşan ESO Başkanı Savaş Özaydemir, 10 yıldır üniversitedeki faaliyetler ile sanayicileri bir araya getirerek fikirleri paylaşmaya yönelik etkinlikler düzenlediklerini belirtirken, "ETTOM Fair Play" Proje Fuarı ile gençlerin sanayicilere projelerini anlatmalarını, burs almalarını, finansman temin etmelerini ve işbirliği yapmalarını amaçladıklarını ifade etti. ESO olarak ESOGÜ ile işbirliğini çok sevdiklerini dile getiren Savaş Özaydemir, bunun başlıca nedeninin ESOGÜ'nün Mühendislik dallarında kökleşmiş bir yapıya sahip olması olduğunu belirtti. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi içinde bulunan ESOGÜ Eskişehir Meslek Yüksekokulu'nun varlığından onur duyduklarını da kaydeden Savaş Özaydemir, önümüzdeki dönemde ESOGÜ ile işbirliklerinin daha da gelişmesini temenni ettiklerini söyledi. Bugün Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde mühendis olarak çalışan personelin yüzde 50'sinden fazlasının Eskişehir'deki üniversitelerin mezunu olduğunu da hatırlatan Savaş Özaydemir, konuşmasını "Hem kendiniz hem de Türkiye'nin geleceği sizlerin elinde. Hepinize başarılar diliyorum" sözleriyle öğrencilere seslenerek tamamladı.
ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, fuar aracılığıyla ESOGÜ Mühendislik-Mimarlık, Fen Edebiyat ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri öğrencilerinin bitirme projeleri ile diğer eğitim faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan öğrenci projelerinin Eskişehir sanayicileriyle buluştuğunu söyledi. Prof. Dr. Hasan Gönen üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek adına gerek bilimsel araştırma projeleri kapsamında ESOGÜ'de yapılan ve gerekse TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerin sayısı ve niteliğindeki artışı memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Sanayi ile daha fazla işbirliği oluşturmak için de çalışmalarına devam ettiklerini belirten Prof. Dr. Hasan Gönen, bu yıl aynı zamanda proje fuarında ESOGÜ ve ESO işbirliğiyle yapılan ve Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu'nca desteklenen "İnovasyon Portalı Geliştirme Projesi"nin de tanıtımının yapıldığını söyledi. Bu proje sayesinde yakın gelecekte öncelikle Eskişehir'de ve sonra ülkemizde sanayicilerin kendi sektörlerinde ihtiyaç duyduğu inovasyon ve Ar-Ge odaklı gelişmeye daha hızlı cevap verebilecek bir ortam hazırlandığını söyleyen Prof. Dr. Hasan Gönen, bu sayede ESOGÜ ve ESO işbirliğiyle Eskişehir Teknoloji Transfer Platformu'nun da bugün itibariyle hizmete girdiğini ifade etti. Prof. Dr. Hasan Gönen "Maziden geleceğe, bilgiden değere" sloganıyla çalışmalarına devam eden ESOGÜ'nün, ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda bilimsel çalışmalar yürütmeye devam ederken, vizyon oluşturacak projelerini de hayata geçirerek akademiden ekonomiye katkı sağlama ve bu çalışmalara yön verme doğrultusunda üzerine düşen görevi yerine getirmeye çalıştığını söyledi. Prof. Dr. Hasan Gönen söz konusu çalışmaların en güzel örneklerinden biri olan ESOGÜ 2017 "ETTOM Fair Play" Proje Fuarı'nın bütün katılımcılar için faydalı ve verimli geçmesini dileyerek konuşmasını tamamladı.
Yapılan değerlendirme sonucunda ESOGÜ 2017 "ETTOM Fair Play" Proje Fuarı'nda birincilik ödülüne ESOGÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri Fethi Akel, Mevlüt Kaan Erol, Onur Yurt ve Merve Cingöz'ün "IOT (Nesnelerin İnterneti) Tabanlı Akıllı Sokak Aydınlatma Sistemi" adlı projeleri, ikincilik ödülüne ESOGÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri Emre Şenel, İrem Yılmaz, Melike Nur Durceylan, Enes Buğra ve Gökhan Ayaz'ın "Yangınla Mücadele Robotu" adlı projeleri, üçüncülük ödülüne ESOGÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri Seda Nur Aslan ve Nazlı Özcan'ın "Oyunla El Rehabilitasyonu" adlı projeleri layık bulundu.
(İHA-MET-Y)

24.05.2017 14:54:35 TSI
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