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Başkan Yiğit'ten müjde

- Başkan Yiğit "Yığılca Devlet Hastanesine son sistem röntgen cihazı geliyor"



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, halkın önemli bir ihtiyacını karşılayacak olan son sistem röntgen cihazının Yığılca Devlet Hastanesine kurulumunun yakın zamanda yapılacağını müjdeledi.

Yığılca belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, Yığılca'nın ihtiyacı olan röntgen cihazının onayının çıktığının müjdesini verdi.

Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, "Kamuoyunun yakinen bildiği gibi ilçemize mimarisi ve tasarımı ile örnek bir hastane yapıldı. Donanımı yönünden eksiklerimiz vardı. Yüzde 90 hastanemizin bütün eksiklerini giderdik. Yalnız röntgen ve kan ünitesi eksiklerini gidermek zaman aldı. Röntgen cihazımızın ödeneği çıktı. Kan ünitesi ile ilgili bir sıkıntı yok, çalışmalar en kısa zamanda olumlu sonuç verecek. Belediye olarak hastanemizin bütün ihtiyaçları konusunda anında çözüm üretiyoruz. Sağlık Müdürümüz Mustafa Özyörük'te hastanemize bir adet aile hekimi görevlendirmesi yaptı. Kendisine hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bizlere her konuda olduğu gibi sağlık konusunda da yardımlarını esirgemeyen başta Bakanımız Dr. Faruk Özlü'ye, vekillerimize, Ak Parti İl Başkanımıza, Valimiz Zülkif Dağlı'ya sonsuz teşekkürler ediyorum. Yığılca halkımız müsterih olsun, hiçbir çözülmeyen problemi kalmayacak" dedi.

(AY)



24.05.2017 14:55:39 TSI

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