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Gür Ailesi'nin mezuniyet heyecanı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:59
Gür Ailesi'nin mezuniyet heyecanı
Gür Ailesi'nin mezuniyet heyecanı

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ve eşi Mehtap Yılmaz (Gür) oğulları Furkan'ın hukuk fakültesini bitirerek mezuniyet belgesini aldığı törende heyecan ve mutluluk dolu anlar yaşadı.
Rektör Prof. Dr. Ali Gür ve eşi Gazeteci Yazar Mehtap Yılmaz'ın (Gür) oğulları Furkan'ın da katıldığı mezuniyet töreni, HKÜ Kongre ve Kültür Merkezinde yapıldı. Mezuniyet belgesini Anayasa Hukuku Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Tunç'un elinden alan Furkan Gür, mutluluğunu daha sonra babası Ali ve annesi Mehtap Gür ile sarılarak kutladı. Furkan ve sınıf arkadaşlarına alkışla destek veren anne ve baba Gür de bundan sonraki yaşamında başarı dileklerinde bulundu.
Öğrencilerin ant içmeleri ve kep atmasıyla sonuçlanan mezuniyet törenini, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Prof. Dr. Tamer Yılmaz ile birlikte izledi.
(SD-Y)

24.05.2017 14:59:04 TSI
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