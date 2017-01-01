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Düzce Üniversitesinin enstitüleri değerlendirildi



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi tarafından düzenlenen I. Fakülte ve Yüksekokullar ile Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Çalıştayının ikinci gününde, Enstitülere yönelik oturumlar düzenlendi.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, tezli ve tezsiz yüksek lisans programları ve doktora programlarındaki 2 bini aşkın öğrenci sayısının Düzce Üniversitesi'ne rekabet avantajı sağladığını ifade etti.

Sıralamalardaki en önemli parametrelerden birinin, lisansüstü öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı olduğunu belirten Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, bunun dışında disiplinler arası doktora programlarının sayısı ve farklı üniversitelerle ortak doktora programı açılmasının da önemli olduğuna vurgu yaptı. Fen Bilimleri Enstitüsü'nde ilk kez Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Bütünleşik İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programı açıldığını ifade eden Rektör Çakar, farklı birçok alanda lisansüstü programlar açmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Düzce Üniversitesi'nin gelişme ivmesini değerlendirmek ve disiplinler arası programları canlandırmak için çalıştayın bir fırsat olduğunu söyleyen Prof. Dr. Çakar, katkı sağlayan tüm akademisyenlere teşekkür etti.

Düzce Üniversitesi Rektörünün ardından söz alan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç; Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün; üç farklı oturumda eğitim-öğretim konularını tartışacaklarını belirterek çalıştayla lisansüstü eğitimdeki çıtayı daha yukarı çıkarmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Açılış konuşmalarının sonrasında çalıştayın oturumlar bölümü başladı. Oturum Başkanlığını Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kahraman Çatı'nın yaptığı oturuma, Fen Bilimleri Enstitüsü akademisyenleri; oturum başkanlığını Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Başaran Dülger'in yaptığı diğer oturuma, Sağlık Bilimleri Enstitüsü öğretim elemanları ve oturum başkanlığını Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Akkuş'un yaptığı oturuma ise Sosyal Bilimler Enstitüsü akademisyenleri katıldı. Müfredat programları, öğretim elemanları ile kapasite, araç ve gereç durumu konularıyla ilgili değerlendirmelerde bulunulan oturumlarda, eğitim-öğretim alanına ilişkin fikir ve çözüm önerileri paylaşıldı.

"I. Fakülte ve Yüksekokullar ile Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Çalıştayı", Meslek Yüksekokullarına yönelik düzenlenecek oturumlarla sona erecek.

(AY)



24.05.2017 15:00:14 TSI

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