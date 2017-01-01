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Şehit polis için mevlit okutuldu



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Adana İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli iken, 20 Mayıs 2016 tarihinde teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Yılmaz Bozkurt için Mersin'deki baba ocağında mevlit okutuldu.

Şehidin Osmaniye Mahallesi'ndeki baba evinde düzenlenen programa, Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'nin yanı sıra il protokolü, askeri ve mülki erkân, emniyet personeli, şehidin ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

(HSK-Y)



24.05.2017 15:00:20 TSI

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